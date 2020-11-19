Туманов Дмитрий Александрович

Общая информация

Родился 21 ноября 1962 года в городе Ленинград.

Образование



1982 г. — окончил с отличием Казанское театральное училище.

1986-1989 гг. — учился в Казанском Государственном Университете по специальности «Русский язык и литература».

1992 г. — окончил Московский финансовый колледж.

Трудовая деятельность

1982-1996 гг. — актер Большого драматического театра им. Качалова.

1996-1998 гг. — актер Томского драматического театра.

1998-2004 гг. — председатель правления Казанской городской общественной организации «Объединение творческих работников «АРТИАС».

С 2004 г. — директор Государственного учреждения «Республиканский центр по поддержке творчески одаренных детей и молодежи «Созвездие-Йолдызлык».

2006 г. — член Общественной палаты РТ.

С 2006 г. — председатель правления молодежной общественной организации РТ «Созвездие-Йолдызлык», генеральный продюсер Республиканского фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык».

С 2015 г. — советник министра культуры Республики Крым.

Награды и звания

Заслуженный деятель искусств РТ (2009 г.).

Заслуженный деятель искусств Республики Крым (2019 г.).



Награжден медалью «В память 1000-летия Казани», нагрудным знаком министерства культуры РТ, медалью Республики Татарстан «За доблестный труд», лауреат премии правительства РФ в области культуры (2010 г.), знаком отличия «За наставничество» (2020 г.).

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