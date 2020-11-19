Список персон

Туманов Дмитрий Александрович

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Туманов Дмитрий Александрович
Фото: realnoevremya.ru/

Общая информация

Родился 21 ноября 1962 года в городе Ленинград.

Образование

1982 г. — окончил с отличием Казанское театральное училище.
1986-1989 гг. — учился в Казанском Государственном Университете по специальности «Русский язык и литература».
1992 г. — окончил Московский финансовый колледж.

Трудовая деятельность

1982-1996 гг. — актер Большого драматического театра им. Качалова.
1996-1998 гг. — актер Томского драматического театра.
1998-2004 гг. — председатель правления Казанской городской общественной организации «Объединение творческих работников «АРТИАС».
С 2004 г. — директор Государственного учреждения «Республиканский центр по поддержке творчески одаренных детей и молодежи «Созвездие-Йолдызлык».
2006 г. — член Общественной палаты РТ.
С 2006 г. — председатель правления молодежной общественной организации РТ «Созвездие-Йолдызлык», генеральный продюсер Республиканского фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык».
С 2015 г. — советник министра культуры Республики Крым.

Награды и звания

Заслуженный деятель искусств РТ (2009 г.).
Заслуженный деятель искусств Республики Крым (2019 г.).

Награжден медалью «В память 1000-летия Казани», нагрудным знаком министерства культуры РТ, медалью Республики Татарстан «За доблестный труд», лауреат премии правительства РФ в области культуры (2010 г.), знаком отличия «За наставничество» (2020 г.).

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420021, ул. З.Султана, 13
  • Телефон: (843) 238-00-63
  • Email: artias@list.ru
  • Сайт: http://www.yold.ru/

Дата последнего обновления: 19.11.2020

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