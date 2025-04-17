IKEA зарегистрировала новый товарный знак в России

Фото: Реальное время

Компания IKEA зарегистрировала новый товарный знак на территории России. Информация об этом появилась в бюллетене Федеральной службы интеллектуальной собственности.

Срок действия исключительного права истекает 28 июля 2033 года.

Летом 2023 года IKEA Systems B.V (Нидерланды) подала четыре заявки в российское ведомство на регистрацию товарных знаков IKEA и ИКЕА, включая два варианта изображения. В начале февраля Роспатент зарегистрировал товарный знак IKEA по одной из заявок с датой истечения срока действия исключительного права 1 августа 2033 года. Еще одна заявка находилась на стадии рассмотрения.

IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основанная в 1943 году в Швеции. С 2022 года компания остановила продажи в России. К осени 2023 года она продала свои российские фабрики, торговые центры «Мега» выкупил «Газпромбанк», товарные остатки приобрел «Яндекс Маркет».

Рената Валеева