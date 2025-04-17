Минэкономразвития: в России идет работа над законом о горнолыжных курортах

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В России в законодательстве закрепят определение горнолыжных курортов. Их можно будет строить на землях лесного фонда. Об этом сообщил директор департамента реализации проектов в сфере туристической деятельности Минэкономразвития Георгий Груша, пишет «Парламентская газета».

Минэкономразвития совместно с законодателями совершенствует правовую базу в сфере туризма. Идет работа над законом о горнолыжных курортах, который позволит описать такие объекты и даст определенные экономические возможности для их реализации, в том числе на землях лесного фонда («СенатИнформ»).

Кроме того, в 2024 году прошла большая реформа классификации средств размещения. Теперь в соответствующий реестр входят не только гостиницы, но и кемпинги, глэмпинги, санатории. По итогам первого полугодия 2025 года проанализируют, насколько эффективен новый порядок классификации.

Рената Валеева