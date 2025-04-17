Путин провел телефонный разговор с Токаевым

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе разговора лидеры обсудили актуальные вопросы взаимодействия в сфере энергетики и российско-американский диалог. Также президенты подчеркнули важность предстоящего 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Касым-Жомарт Токаев примет участие в торжественных мероприятиях в Москве по этому поводу.

Напомним, все лидеры стран — участниц Содружества Независимых Государств примут участие в московских торжествах, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Рената Валеева