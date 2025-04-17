Челнинский юрист просил присоединиться к делу о «Су Анасы» в качестве третьего лица — суд ему отказал

Судебное разбирательство между театром кукол «Экият» и «Национальными игрушками» перенесли до рассмотрения дела в Палате по патентным спорам

Фото: Мария Зверева

Арбитражный суд Татарстана перенес судебное разбирательство между театром кукол «Экият» и компанией «Национальные игрушки», которая предъявила иск за использование наименования «Су анасы». С ходатайством о переносе выступила представитель театра Олеся Зиннатуллина.

Она сообщила суду, что 20 марта Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по республике вынесло решение, которое является основанием для отмены исключительного права на товарные знаки, зарегистрированные «Национальными игрушками». Напомним, УФАС по РТ признало использование компанией товарных знаков «Шурале», «Су Анасы» и «Камыр-Батыр» актом недобросовестной конкуренции.



По словам Олеси Зиннатуллиной, рассмотрение дела в Палате по патентным спорам было назначено на 3 апреля. Однако учреждение не успело ознакомиться с решением УФАС в полном объеме, поэтому его отложили на 5 мая. В связи с этим «Экият» выступил с ходатайством об отложении рассмотрения дела до вынесения решения Палатой по патентным спорам. «Не возражаем, также просили бы отложить», — поддержала его представитель Минкульта Татарстана. Суд перенес разбирательство на 15 мая.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Кроме того, стало известно, что с ходатайством о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, заявляющего самостоятельное требование, выступил Михаил Надеждин. Как выяснило «Реальное время», речь идет о челнинском юристе, экс-члене Общественного совета при Минкульте республики. Как сообщил суд, Надеждин заявил о «возможном карательном сговоре между истцом и ответчиком, которые намереваются принятием судебного решения по мнимому судебному спору между ними монополизировать и поделить между собой рынок оказываемых ими услуг с максимальной выгодой друг для друга». В ходатайстве ему было отказано.

Напомним, на этой неделе «Казанские подарки» снова проиграли владельцу товарных знаков «Шурале» и «Су анасы». В ноябре этого года «Национальные игрушки» потребовали с «Казанских подарков» компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 200 тыс. рублей. Предметом спора стали фигурки Шурале с соответствующей надписью.

Галия Гарифуллина