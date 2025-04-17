США и Украина планируют подписать соглашение по полезным ископаемым 24 апреля

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США и Украина намерены подписать соглашение о сотрудничестве в сфере добычи и разработки полезных ископаемых 24 апреля. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает ТАСС.

— У нас есть сделка по минералам, которая, я полагаю, будет заключена в следующий четверг, — приводит агентство слова главы Белого дома.

Трамп также выразил уверенность в том, что Украина выполнит условия предстоящего соглашения.

Ранее Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский намерен отказаться от ресурсной сделки между США и Украиной.

По информации СМИ, разногласия по поводу сделки возникли после встречи Трампа и Зеленского в Белом доме 28 февраля, где американский лидер потребовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента России Владимира Путина.

Рената Валеева