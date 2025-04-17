Песков: Путин не сообщал о новых указаниях по мораторию на удары

Фото: Михаил Захаров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что новых указаний от Владимира Путина насчет моратория на удары по энергетическим объектам не было. Об этом пишет ТАСС.

— Иных указаний Верховного главнокомандующего пока не было, — сказал он.

Напомним, что 18 марта между лидерами России и США состоялся телефонный разговор. Одной из ключевых тем беседы стало предложение Трампа о взаимном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. Путин поддержал эту инициативу и дал команду российским военным о ее реализации. Российская сторона также подчеркнула необходимость контроля за прекращением огня и остановки принудительной мобилизации на Украине.

Владимир Путин позже не стал отменять команду о прекращении огня по энергетической инфраструктуре Украины, несмотря на провокационные действия Киева.

Рената Валеева