В Татарстане снимают короткометражный фильм о Великой Отечественной войне

Фото: Роман Хасаев

Съемки короткометражного художественного фильма по мотивам стихотворения Александра Твардовского «Рассказ танкиста», написанного в 1942 году, стартовали в Татарстане.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Экранизацией, при поддержке Группы компаний ТАИФ, занялась казанская киностудия «Вечный огонь». Проект приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Как-то раз обсуждали сценарные ходы, вспомнили эти строки: «Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку, а как зовут — забыл его спросить», и сразу начался любимый всеми киношниками креатив: а что было дальше? И родилось продолжение, в котором танкист после войны возвращается к семье, а потом встречает этого мальчишку в детском доме и усыновляет его. Получилась очень яркая, трогательная история с сильным нарративом, которую просто невозможно было «положить под сукно». Написали сценарий, предложили идею руководству ГК ТАИФ, они нас поддержали, — прокомментировал историю возникновения проекта генеральный продюсер фильма, учредитель кинокомпании «Вечный огонь», руководитель продакшен-студии «Кингоф Медиа», преподаватель кафедры телепроизводства и цифровых коммуникаций КФУ Роман Королев.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Киностудия «Вечный огонь» предложила нам этот проект, показала рабочий сценарий. Мы его внимательно изучили: сюжет берет за душу и вызывает много эмоций. И решили поддержать. Для нас День Победы — не просто очередной официальный «красный день календаря», а дата, наполненная глубоким смыслом, который отзывается в сердце каждого. И для нас честь внести свой вклад в создание фильма, рассказывающий об одном из эпизодов героизма наших предков и помогающий сохранить память о том великом подвиге. Мы не должны забывать, какой ценой досталась наша свобода и мирное небо над головой, — подчеркнул генеральный директор АО «ТАИФ» Тимур Шигабутдинов.

Съемки проходят в нескольких локациях: под Казанью, в Рыбно-Слободском и Высокогорском районах республики. Техника — реальная. Спецэффекты — мощные. Кроме профессиональных актеров, на площадках задействованы воспитанники Казанского суворовского училища.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Как признались в киностудии «Вечный огонь», сейчас у творческого коллектива в работе еще несколько проектов, посвященных Великой Отечественной войне.



Премьерные показы фильма в Казани запланированы на майские праздники в казанских кинотеатрах «Синема 5» и «Мир», посетить их можно будет бесплатно.

Арсений Фавстрицкий