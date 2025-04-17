Семейная пара из Марий Эл осуждена за 28 попыток сбыта наркотиков по всей России
Супружеская пара из Марий Эл получила длительные сроки тюремного заключения за 28 эпизодов покушения на сбыт наркотических веществ в различных регионах России. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.
Согласно материалам дела, супруги планировали распространять наркотики, оборудуя тайники-закладки. Однако их преступная деятельность была пресечена в Зеленодольске, где они были задержаны сотрудниками полиции.
При обыске автомобиля задержанных было обнаружено 200 граммов наркотических веществ, а также материалы, предназначенные для упаковки и фасовки наркотиков.
Суд признал мужчину виновным в покушении на сбыт запрещенных веществ и приговорил его к 10 годам лишения свободы. Его супруга, признанная виновной в аналогичном преступлении, получила 8 лет лишения свободы.
Ранее сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Казани задержали 41-летнюю женщину, подозреваемую в распространении наркотиков бесконтактным способом.
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