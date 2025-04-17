Семейная пара из Марий Эл осуждена за 28 попыток сбыта наркотиков по всей России

Фото: Динар Фатыхов

Супружеская пара из Марий Эл получила длительные сроки тюремного заключения за 28 эпизодов покушения на сбыт наркотических веществ в различных регионах России. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

Согласно материалам дела, супруги планировали распространять наркотики, оборудуя тайники-закладки. Однако их преступная деятельность была пресечена в Зеленодольске, где они были задержаны сотрудниками полиции.

При обыске автомобиля задержанных было обнаружено 200 граммов наркотических веществ, а также материалы, предназначенные для упаковки и фасовки наркотиков.

Суд признал мужчину виновным в покушении на сбыт запрещенных веществ и приговорил его к 10 годам лишения свободы. Его супруга, признанная виновной в аналогичном преступлении, получила 8 лет лишения свободы.

Ранее сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Казани задержали 41-летнюю женщину, подозреваемую в распространении наркотиков бесконтактным способом.



Рената Валеева