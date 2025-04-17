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В Казани обнаружили сброс сточных вод в озеро Нижний Кабан

19:29, 17.04.2025
В Казани обнаружили сброс сточных вод в озеро Нижний Кабан
Фото: Динар Фатыхов

Инспекторы Минэкологии Татарстана зафиксировали факт сброса сточных вод в озеро Нижний Кабан. Об этом стало известно в ходе рассмотрения обращения граждан, пишет пресс-служба.

Позднее были отобраны пробы воды для проведения анализа. Результаты исследований показали превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ: по аммоний-иону — в 1,6 раза, по марганцу — в 4,9 раза.

взято с сайта eco.tatarstan.ru

В настоящее время Министерство направило запрос в исполком Казани с целью установления балансодержателя трубы, из которой осуществлялся сброс. МУП «Водоканал» сообщило, что инженерные сети по указанному адресу не находятся на балансе предприятия.

Рената Валеева

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