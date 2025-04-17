На KazanForum ожидается участие не менее 20 тысяч человек

Фото: Динар Фатыхов

XVI Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» пройдет с 13 по 18 мая в Казани. Ожидается, что в нем примут участие не менее 20 тыс. человек. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

По его словам, мероприятие вызывает большой интерес у стран-партнеров и стран исламского мира. Форум важен для расширения стратегического партнерства между Россией и исламским миром в условиях санкций.



Проведение форума в Год защитника Отечества и сразу после празднования 80-летия Великой Победы накладывает особую ответственность. Важно провести все мероприятия на высоком уровне.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Деловая программа форума включает более 130 мероприятий по вопросам международного сотрудничества, исламских финансов и инвестиций, культуры, индустрии халяль, спорта, туризма и другим. Главная тема форума в 2025 году — «Цифровизация: новая реальность и дополнительные возможности для расширения сотрудничества».