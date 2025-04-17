В двух поселках Казани ограничено движение транспорта из-за ремонта дорог

Фото: Динар Фатыхов

В поселках Северный (Авиастроительный район) и Брикетный (Ново-Савиновский район) Казани введено ограничение движения транспорта в связи с проведением капитального ремонта дорог. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

До 31 августа 2024 года перекрыта улица Мусы Бигиева в поселке Северный. В поселке Брикетный ограничено движение по улицам 7-й Кадышевской, 9-й Кадышевской и 12-й Кадышевской.

С 17 апреля в Казани частично ограничено движение транспорта по улице Декабристов. Это связано с проведением работ по капремонту внутриквартальных тепловых сетей.



Рената Валеева