Издательство William Collins опубликует книгу о принце Эндрю и Фергюсон с ранее неизвестными фактами
Книгу под названием Entitled: The Rise and Fall of the House of York написал биограф и литературный агент Эндрю Лоуни
Издательство William Collins осенью 2025 года выпустит биографию принца Эндрю и его бывшей жены Сары Фергюсон. Книгу под названием Entitled: The Rise and Fall of the House of York написал биограф и литературный агент Эндрю Лоуни. Он вел расследование в течение четырех лет. Автор подал десятки запросов по закону о свободе информации и провел более 100 интервью с людьми, которые ранее не выступали публично.
В книге собраны подробности об их детстве, периоде ухаживаний, браке, разводе, профессиональной и общественной деятельности. Отдельная часть посвящена военной службе принца Эндрю во время Фолклендской войны, его деловым связям, источникам доходов после ухода с официальных постов и роли королевского титула в финансовом обеспечении пары. Описаны и детали их общего быта, который продолжается, несмотря на развод. В книге приведены новые данные о связях принца Эндрю с Джеффри Эпштейном. По информации автора, эти контакты начались раньше, длились дольше и происходили чаще, чем сообщалось ранее.
Эксперты называют работу одной из самых полных в отношении неофициальной стороны жизни герцога и герцогини Йоркских. Книга подробно показывает, как высокопоставленное положение в монархии использовалось для решения личных задач.
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