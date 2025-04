Издательство William Collins опубликует книгу о принце Эндрю и Фергюсон с ранее неизвестными фактами

Книгу под названием Entitled: The Rise and Fall of the House of York написал биограф и литературный агент Эндрю Лоуни

Издательство William Collins осенью 2025 года выпустит биографию принца Эндрю и его бывшей жены Сары Фергюсон. Книгу под названием Entitled: The Rise and Fall of the House of York написал биограф и литературный агент Эндрю Лоуни. Он вел расследование в течение четырех лет. Автор подал десятки запросов по закону о свободе информации и провел более 100 интервью с людьми, которые ранее не выступали публично.

В книге собраны подробности об их детстве, периоде ухаживаний, браке, разводе, профессиональной и общественной деятельности. Отдельная часть посвящена военной службе принца Эндрю во время Фолклендской войны, его деловым связям, источникам доходов после ухода с официальных постов и роли королевского титула в финансовом обеспечении пары. Описаны и детали их общего быта, который продолжается, несмотря на развод. В книге приведены новые данные о связях принца Эндрю с Джеффри Эпштейном. По информации автора, эти контакты начались раньше, длились дольше и происходили чаще, чем сообщалось ранее.

Эксперты называют работу одной из самых полных в отношении неофициальной стороны жизни герцога и герцогини Йоркских. Книга подробно показывает, как высокопоставленное положение в монархии использовалось для решения личных задач.

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова