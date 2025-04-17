Минпросвещения запустит с 1 июня платформу для контроля за летним детским отдыхом

Фото: Олег Тихонов

Более 40,5 тысячи лагерей примут порядка 6 млн российских школьников в текущем году. С 1 июня для контроля за летним детским отдыхом запускается единая цифровая платформа. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Чернышенко подчеркнул важность бережного отношения к отдыху всех детей, особенно детей участников СВО. Он также напомнил о вступлении в силу закона, обязывающего регионы устанавливать квоты для детей-инвалидов и детей с ОВЗ в государственных и муниципальных лагерях, пишет «Интерфакс».

По поручению президента России в 2025 году будут внедрены информационно-аналитические панели, которые помогут следить за ходом оздоровительной кампании. Единая цифровая платформа будет содержать ключевые данные: загрузку лагерей, выполнение квот для детей с ограниченными возможностями здоровья, соблюдение норм безопасности, финансовый учет и другие.

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что система образования готова к летней оздоровительной кампании. В федеральный закон об основных гарантиях прав ребенка в России внесены дополнения об обязательном наличии сайтов и программы воспитания в детских лагерях. У каждого лагеря к лету должен быть свой сайт с необходимой информацией. Всем субъектам направлены методические рекомендации по разработке программ воспитания.

Напомним, средняя стоимость путевки в летний оздоровительный лагерь в Татарстане превышает 24 000 рублей.



Рената Валеева