Афганистан поприветствовал решение России о приостановке запрета «Талибана»*

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Афганские власти выразили благодарность России за решение Верховного суда РФ о приостановке действия запрета на деятельность движения «Талибан»* в России. Об этом заявили ТАСС в посольстве Афганистана в Москве.

— Благодарны за решение, это поможет укрепить сотрудничество, — отметили в диппредставительстве.

Ранее Верховный суд России удовлетворил административное исковое заявление генпрокурора о приостановлении действия запрета на деятельность движения «Талибан»* в стране.

Рената Валеева