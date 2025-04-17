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Афганистан поприветствовал решение России о приостановке запрета «Талибана»*

17:30, 17.04.2025
Афганистан поприветствовал решение России о приостановке запрета «Талибана»*
Фото: Реальное время

Афганские власти выразили благодарность России за решение Верховного суда РФ о приостановке действия запрета на деятельность движения «Талибан»* в России. Об этом заявили ТАСС в посольстве Афганистана в Москве.

— Благодарны за решение, это поможет укрепить сотрудничество, — отметили в диппредставительстве.

Ранее Верховный суд России удовлетворил административное исковое заявление генпрокурора о приостановлении действия запрета на деятельность движения «Талибан»* в стране.

Рената Валеева
Справка

*находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

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