Минцифры и МВД обсудят возможность подачи заявлений в полицию через «Госуслуги»
В рамках борьбы с кибермошенниками Минцифры планирует обсудить с МВД возможность подачи заявлений в правоохранительные органы через портал «Госуслуги». Об этом сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев, пишет ТАСС.
По его словам, такая мера может появиться в рамках второго пакета поправок к закону по борьбе с кибермошенниками.
Ранее Шадаев заявил, что работодатели могут получить возможность проверять информацию из резюме соискателя в государственных информационных системах.
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