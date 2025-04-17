Минцифры и МВД обсудят возможность подачи заявлений в полицию через «Госуслуги»

Фото: Мария Зверева

В рамках борьбы с кибермошенниками Минцифры планирует обсудить с МВД возможность подачи заявлений в правоохранительные органы через портал «Госуслуги». Об этом сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев, пишет ТАСС.

По его словам, такая мера может появиться в рамках второго пакета поправок к закону по борьбе с кибермошенниками.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Ранее Шадаев заявил, что работодатели могут получить возможность проверять информацию из резюме соискателя в государственных информационных системах.

Рената Валеева