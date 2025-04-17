В Зеленодольске появится уникальная стела «Город трудовой доблести», отражающаяся в озере

В Зеленодольске планируется установить уникальную стелу, посвященную присвоению городу звания «Город трудовой доблести». Особенностью конструкции станет то, что она будет отражаться в водах местного озера, создавая неповторимый визуальный эффект. Проект стелы сегодня был представлен руководству района, сообщили «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

По словам представителей власти, 20-метровая стела будет иметь ночную подсветку. Обычно подобные монументы устанавливают на въездах в города или у вокзалов, однако в Зеленодольске решили подойти к вопросу оригинально.

В годы войны в Зеленодольске было выпущено 4 миллиона снарядов и 139 кораблей. «Бочки» с башнями от танков, произведенные в городе, помогли отстоять Сталинград. В Зеленодольск были эвакуированы предприятия и организации, такие как заводы «Красная звезда» и «Ленинская кузница», Киевский судостроительный техникум, который впоследствии стал Зеленодольским.

Во время войны в городе работали 15 предприятий, пять из которых имели статус крупнейших предприятий союзного подчинения.



Рената Валеева