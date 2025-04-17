Движение по улице Гвардейской в Казани будет ограничено с завтрашнего дня
С 18 апреля 2024 года в Казани вводится ограничение движения транспорта по улице Гвардейской. Об этом сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.
Ограничение связано с проведением ремонтных работ на дороге и будет действовать до 15 октября 2025 года.
Перекрыт будет участок улицы Гвардейской от Вознесенского тракта до улицы Николая Ершова.
Напомним, с 17 апреля в Казани будет частично ограничено движение транспорта по улице Декабристов. Ограничения связаны с проведением работ по капитальному ремонту внутриквартальных тепловых сетей.
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