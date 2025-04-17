Движение по улице Гвардейской в Казани будет ограничено с завтрашнего дня

Фото: Максим Платонов

С 18 апреля 2024 года в Казани вводится ограничение движения транспорта по улице Гвардейской. Об этом сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.

Ограничение связано с проведением ремонтных работ на дороге и будет действовать до 15 октября 2025 года.

Перекрыт будет участок улицы Гвардейской от Вознесенского тракта до улицы Николая Ершова.

Напомним, с 17 апреля в Казани будет частично ограничено движение транспорта по улице Декабристов. Ограничения связаны с проведением работ по капитальному ремонту внутриквартальных тепловых сетей.

Рената Валеева