Путин назначил зампредом Верховного суда Татарстана Николая Герасимова

Фото: предоставлено пресс-службой Шестого КСОЮ

Указом президента страны на пост замглавы Верховного суда Татарстана сегодня назначен Николай Герасимов, в прошлом — помощник прокурора, следователь и лучший судья Ульяновской области.

В декабре 2024-го на заседании Высшей квалифколлегии судей Герасимов, на тот момент судья Шестого кассационного суда общей юрисдикции, получил поддержку главы Верховного суда РФ Ирины Подносовой и председателя Совета судей страны Виктора Момотова и в итоге был рекомендован к назначению в Татарстан. В конце марта это решение поддержала кадровая комиссия при президенте страны.

Ожидается, что новый зам возглавит коллегию по уголовным делам Верховного суда республики.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Детали биографии судьи «Реальному времени» уточнили в пресс-службе Шестого КСОЮ.

Николай Владимирович Герасимов родился в Димитровграде Ульяновской области 22 декабря 1972 года. Окончил юрфак в Ульяновском филиале МГУ им. Ломоносова, в 2011-м уже в Самарском госуниверситете защитил степень кандидата юридических наук.

С декабря 1994 года по август 2000-го работал в прокуратуре Димитровграда — помощником прокурора и следователем. В августе 2000-го назначен судьей Димитровградского горсуда, в 2018-м его признали лучшим судьей Ульяновской области. В марте 2022-го по указу президента РФ продолжил работать судьей в Самаре — в Шестом кассационном суде общей юрисдикции. Рассматривал уголовные дела.

Женат, является отцом троих детей.