Томас Пинчон выпустит первый за 11 лет роман осенью 2025 года

Это первое произведение писателя с 2013 года и десятый роман за его карьеру

Фото: Реальное время

Новый роман Томаса Пинчона под названием Shadow Ticket выйдет в издательстве Penguin Press 7 октября 2025 года. Это первое произведение писателя с 2013 года и десятый роман за его карьеру.

Действие происходит в 1932 году. Главный герой — частный детектив Хикс МакТаггарт из Милуоки. Он получает задание разыскать сбежавшую наследницу сырной империи из Висконсина. Расследование быстро выходит из-под контроля: герой оказывается сначала на трансатлантическом лайнере, а затем в Восточной Европе. По мере поисков он сталкивается с представителями нацистской Германии, советскими агентами, британскими разведчиками, музыкантами эпохи свинга, мотоциклистами и эзотериками.

Аннотацию издательство подтвердило как написанное самим Пинчоном. В ней говорится, что герой «окружен историей, которую он не понимает, и не знает, как выбраться». Отмечается, что единственным утешением остается наступление эпохи биг-бенда, ведь он «неплохо танцует».

Предыдущая книга Пинчона «Край навылет» вышла в 2013 году и рассказывала о мошенничестве в мире кибербезопасности накануне событий 11 сентября. Самая известная работа писателя — роман «Радуга тяготения» объемом 760 страниц, изданная в 1973 году. Она принесла ему Национальную книжную премию.

Пинчон сохраняет дистанцию от публичности. Он не дает интервью, не участвует в мероприятиях, отказывается фотографироваться. При этом он участвовал в эпизоде сериала «Симпсоны», где озвучил самого себя. В 2022 году Пинчон передал свои архивы библиотеке Хантингтона в Калифорнии. В их составе — рукописи, редакторская переписка и исследовательские заметки. Личных писем или фотографий нет.

Новый роман вызвал интерес у критиков и исследователей, которые следят за творчеством Пинчона более шести десятилетий. Эксперты считают, что публикация может оживить дискуссию о его литературном наследии.

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Екатерина Петрова