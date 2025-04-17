Россия выразила решительный протест Японии из-за военных учений вблизи границ

Российская сторона выразила решительный протест посольству Японии в Москве в связи с планами проведения в июне этого года на острове Хоккайдо учебных стрельб из противокорабельных комплексов SSM-1. Учения пройдут в непосредственной близости от границ России.

В МИД заявили, что учения будут проводиться с использованием ракет «Тип-88» с радиусом поражения до 200 км.

— Российская сторона расценивает подобную провокационную военную активность у дальневосточных рубежей России как потенциальную угрозу национальной безопасности и считает ее категорически недопустимой, — говорится в заявлении.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

В МИД РФ подчеркнули, что подобные действия Токио ведут к повышению градуса напряженности в Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом.

Ранее Япония заявила протест России из-за якобы имевшей место временной приостановки права на проход иностранных судов в районе южнокурильских островов. Российское ведомство предупредило о приостановке этого права с 16 апреля по 1 мая.



Рената Валеева