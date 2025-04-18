Россиянам сократят рабочий день 30 апреля из-за праздника
Россиян ждет укороченный рабочий день в среду, 30 апреля. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР) РИА «Новости».
- Сокращение рабочего времени связано с тем, что 1 мая является нерабочим праздничным днем, установленным Трудовым кодексом.
Напомним, что в июне жители Татарстана смогут отдыхать 12 дней благодаря празднованию Курбан-байрама, Дня России и переносу выходных дней.
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