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Россиянам сократят рабочий день 30 апреля из-за праздника

08:10, 18.04.2025
Россиянам сократят рабочий день 30 апреля из-за праздника
Фото: Динар Фатыхов

Россиян ждет укороченный рабочий день в среду, 30 апреля. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР) РИА «Новости».

  • Сокращение рабочего времени связано с тем, что 1 мая является нерабочим праздничным днем, установленным Трудовым кодексом.

Напомним, что в июне жители Татарстана смогут отдыхать 12 дней благодаря празднованию Курбан-байрама, Дня России и переносу выходных дней.

Матвей Гавриков

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