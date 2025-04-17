Колесников подвел итоги выступления на отборочных в Казани

Фото: Динар Фатыхов

Российский пловец Климент Колесников, двукратный призер Олимпиады в Токио, рассказал о своих ожиданиях от предстоящего чемпионата мира по водным видам спорта. Об этом пишет ТАСС.

Колесников сообщил, что не испытывает мандража перед соревнованиями, поскольку для него это просто очередные состязания, где нужно показать лучший результат. Чемпионат мира пройдет с 11 июля по 3 августа в Сингапуре.

Колесников выразил удовлетворение включением дистанции 50 м на спине в олимпийскую программу. Он отметил, что теперь у него есть дополнительная дистанция, к которой можно готовиться.

— Как отношусь к включению дистанции 50 м на спине в олимпийскую программу? Я доволен. Буду готовиться, теперь, получается, у меня на Олимпиаде плюс одна дистанция, на которой можно выступать. Мне только в плюс, мне нравится. Хорошо, что приняли такое решение, — сказал Колесников.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

24-летний Климент Колесников является серебряным и бронзовым призером Олимпиады в Токио. Ему принадлежит мировой рекорд на дистанции 50 м на спине. Также на счету спортсмена одна серебряная и две бронзовые медали чемпионата мира 2019 года, шесть побед на чемпионате Европы.

Накануне спортсмен стал победителем чемпионата России по плаванию на дистанции 50 метров на спине, который проходит в Казани. До этого он стал чемпионом страны по плаванию на дистанции 100 метров на спине.

Чемпионат России по плаванию в Казани является официальным отборочным турниром на чемпионат мира по водным видам спорта, который пройдет с 11 июля по 3 августа в Сингапуре.

Рената Валеева