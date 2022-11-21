Токаев побеждает на выборах президента Казахстана

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает выборах главы государства, прошедших в воскресенье во всех регионах страны. По предварительным данным, он набрал 81,31% голосов, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии республики Нурлан Абдиров.



— Токаев Касым-Жомарт Кемелевич — 6 456 392 голосов, или 81,31% голосов избирателей, — сказал он.

Второе место на выборах президента Казахстана получает кандидат от партии «Ауыл» («Село») Жигули Дайрабаев с 3,42% голосов избирателей, сообщает ТАСС.

На предыдущих выборах главы государства в 2019 году Токаев набрал 70,96% голосов избирателей.

Фото: pixabay.com

В Казахстане насчитывается 11,95 млн избирателей. На территории республики были открыты более 10 тысяч участков для голосования. Еще 68 участков — в 53 странах. На пост главы государства претендуют шесть кандидатов.

В Казахстане в день президентских выборов к административной ответственности за призывы к несанкционированным митингам привлекли четырех человек.

Токаев в послании народу страны в начале сентября выступил с инициативой о том, чтобы провести внеочередные президентские выборы в Казахстане осенью 2022 года, а парламентские — в первой половине 2023 года.

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Маргарита Головатенко