Как пел магнитогорский шахтер Габдулла Рахимкулов

Один из великой четверки

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео «Габдулла Рәхимкулов / 1926—1997 / Күренекле татар җырчысы / Габдулла Рахимкулов / Татарский певец»/youtube.com, аккаунт «Институт Татарской энциклопедии»

На похоронах Флеры Сулеймановой прозвучала фраза, что она была последней из «великой четверки», в которую также были включены Ильхам Шакиров, Альфия Авзалова — и Габдулла Рахимкулов. Про последнего мы говорили мало. За неделю до смерти он выступил в Большом зале консерватории в сопровождении симфонического оркестра.

Зимагур по призванию

Рахимкулов родился в 1926-м в селе Малое Шаймурзино Дрожжановского района. Он из певцов, прошедших войну. Он служил в частях НКВД. До 1950 года находился на службе в Молдавии. После учился в Магнитогорске по специальности «взрыватель горных пород». И работает в шахте! А поет он в народном татарском театре при местном ДК металлургов. Так что песня «Зимагур» о людях, работавших далеко от дома, была ему досконально понятна.

О судьбе магнитогорских земляков в «Реальном времени» рассказывал научный руководитель местного филиала Института истории Салават Ахметзянов: сюда в 1930-е годы были высланы более 20 тысяч раскулаченных татар-мусульман. Долгое время они жили в спецпоселках или рядом с ними. «Так, постепенно образовалась своего рода громадная татарская «деревня», рассредоточенная по разным поселкам левого (промышленного) берега города. В условной деревне имелись поголовный татарский язык, большие трехпоколенные семьи, хозяйства с огородом и живностью, соблюдение норм ислама, национальная кухня. Татары продолжали поддерживать связь со своими родовыми аулами. Первые двадцать лет существования этой «деревни» у местных татар практически отсутствовали межнациональные браки», — пишет Ахметзянов.

Как можно увидеть, такая биография достаточно типична для исполнителей того периода. Училищ, где учат петь по-татарски, не так уж и много. При этом сами исполнители еще не так далеки от корневой музыки. Плюс постоянная работа над собой. Это формирует их уникальность.

Потом в Магнитогорск приехал Рашид Вагапов, который спросил: «Почему ты тратишь тут свое время? Если бы ты поехал в Уфу и Казань, стал бы большим артистом». И Рахимкулов поехал в Казань. После прослушивания его берут в Ансамбль песни и танца, где его коронным номером становится «Сарман», записанная для радио.

40 лет гастролей



Через 7 лет ему внезапно стало грозить увольнение, при том что поведение у Рахимкулова не вызывало нареканий, он не пил, не курил. Какое-то время Рахимкулов провел, выступая с татарской бригадой артистов в Алма-Ате. В ней же, кстати, пела Флера Сулейманова (которая привезла из Казахстана главный хит) и Рашид Вагапов. Когда последний приболел, Рахимкулова взяли в его бригаду в филармонию.

Наверное, надо пояснить, что «бригада» не сидела на месте, а постоянно ездила с концертами не только по республике, но и по «местам компактного проживания татар». А это и Башкортостан, и Средняя Азия, и Сибирь.

Вафира Гиззатуллина вспоминает, как ей, вернувшейся из США, где она давала концерты, и приехавшей в Бавлинский район на гастроли в бригаде Рахимкулова, руководитель вручил в качестве приветственного подарка «вездеходы» — резиновые сапоги.

«За 40 лет творческой жизни не осталось места, где жили бы татары и где бы я ни был», — вспоминал Рахимкулов. При этом его жена Гамиля Рахимкулова писала, что популярность у масс была в полной противоположности в расположении начальства. Она вспоминает, что ее мужа, заслуженного артиста, повторно аттестовали, и глава комиссии говорил, что он — вовсе не певец, он портит народные песни.

В 1979-м Рахимкулов вышел на пенсию и работал в разных местах.

3 октября 1997 года он выступал в БКЗ в сопровождении симфонического оркестра. Годом ранее получил звание народного артиста РТ (учитывая, что места, где он трудоустроен, нет, действительно — народ попросил). 9 октября он посетил Министерство культуры, а в три часа дня скончался от сердечного приступа.

Сохранились видеозаписи 1990-х годов с выступления Рахимкулова. От них так и веет целительность несовременностью. Он не был одним из тех певцов, которые рванули за свежими трендами, которые и свежими-то не являлись. Удивительным образом, не благодаря новым, а из-за старых певцов, татарская эстрада того периода сохраняла былое разнообразие.