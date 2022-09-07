Дискотека 90-х: голос площадей — Вафира Гиззатуллина

Проект «Реального времени»: татарстанская эстрада лихих лет. Часть 17-я

На следующей неделе будет 11 лет, как в автокатастрофе на 963-м километре трассы Москва — Уфа погибла певица Вафира Гиззатуллина. Говоря о 90-х, надо рассказать и о ней, поскольку Вафира-апа — одна из тех людей, которые не только были героями сцены, но и площади Свободы в самые важные для этого места годы.

Между оперным и Кабмином

Вафира апа родился 13 февраля 1946 года в селе Камаево в 13 километрах от Менделеевска. Работала в родной деревне библиотекарем. На третьем курсе казанского музучилища её позвали в консерваторию. Пару лет она поет в оперном театре, а с 1975 выступает от Татарской филармонии, причем почти сразу — с сольными концертами. Посещает США, Австрию, Германию, Кубу (там, кстати, во время Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Гаване обыгрывает кубинок в трёхчасовом танцевальном марафоне). Как Тагир Якупов (который умер в нищете), Флёра Сулейманова, Гиззатуллина в 1994-м попадает под сокращение и несколько лет нигде не работает, пока в 1997-м не устраивается в эстрадный оркестр Государственной телерадиовещательной компании «Татарстан» под управлением Рустема Утэя.

Вообще, она была явно человеком многогранным. К примеру, работала пародистом в театре миниатюр ШТМ («Шаяннар-тапкырлар мәҗлесе», «Клуб веселых и находчивых»). В 1990-е годы Гиззатуллина — голос площади Свободы.

Гиззатуллина несколько раз безуспешно избиралась в Государственный Совет республики. В 1992-м, требуя принятия новой конституции РТ, лежала на рельсах, блокируя путь пятому трамваю. В первую чеченскую демонстративно отказалась от звания заслуженной артистки РТ. Она — пример артистов, для которых новая эпоха оказалась сложной, поскольку они всецело принимали ей крутой нрав.

Сейчас памятная доска есть в Камаево и на доме по адресу улица Татарстана, 7 (где также жили актер Шаукат Биктемиров, певец Хайдар Бигичев, композитор Рустем Яхин и другие). Конкурс для детей и подростков «Сандугач» теперь — имени Гиззатуллиной. Так же, как и 26-я музыкальная школа, где преподает её дочь Камиля.

Пусть грянет буря

Помимо записей в радиофонде, не так-то и много следов Гиззатуллиной в архивах. Фильм «Идел көйләре» 1971 года, телеэфиры, а на «Мелодии» — три песни в сборнике «Для тебя» 1985 года, записанный с ансамблем «Радость/Шатлык» на Ленинградской студии звукозаписи заслуженным звукорежиссёром Виктором Диновым (он, к примеру, потом писал «Аквариум», «Машину времени» и рок-оперу «Орфей и Эвридика»). На пластинке — «Кыр казлары», «Туй җыры» и «Шатлык». Также в сборнике поют Альфия Авзалова, Гали Ильясов, Римма Ибрагимова, Зиннур Нурмухаммедов, словом, звёзды, но больше всего треков у Вафиры-апа. Впрочем, у каждого своя любимая песня Гиззатуллиной (к примеру, «Гашыйк бул син миңа», с тончайшими интонациями).



Вообще, Гиззатуллина — именно что мастер нюансов. Есть такое у оперных солистов — начинают выдавать что-то техничное, но не живое. Уроженка Камаево знает эту тонкую грань. И еще она потрясающее живая, что даже советский эфир не может сгладить.

Как Вафира-апа спасла людей

Однако запомнится именно «Ком бураны». Это старинная песня, получившая популярность в Оренбурге среди татаро-башкирских солдат, писал композитор Джаудат Файзи. Есть воспоминания, что она основана на баите о убитом приказчике Закиржане, служившего в Троицке у купцов Яушевых. Но маршевый ритм вывел её в песню эпохи в 1920-е: «Песчаный буран, улица Оренбурга. Когда в стране идёт борьба, можно ли сидеть дома?». Гиззатуллина делает ей гимном 1990-х. Говорят, что она и «Туган тел» начала петь в конце концертов, а теперь любое мероприятия без песни на стихи Тукая чувствуется иначе.

Когда ГКЧП отправило свои парламентеров в Казань с требованием от Руслана Хасбулатова привезти Шаймиева в железной клетке. Когда на площади у оперного театра начали собираться националисты, по воспоминаниям писателя Рабита Батуллы, он, чтобы избежать столкновения, попросил Гиззатуллину быстро найти баяниста устроить концерт. И вот уже певица стоит у памятника Ленину и поёт песню «Ком бураны».