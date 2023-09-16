«Ценность «моң» Флеры Сулеймановой в том, что это печальный «моң»

Как провожали в последний путь народную певицу

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

14 сентября после тяжелой болезни скончалась народная певица Флера Сулейманова. Гражданская паннихида и женаза-намаз прошли вчера во дворе мечети Марджани. Сулейманова — одна из великой четверки татарских исполнителей второй половины XX века, наряду с Ильгамом Шакировым, Альфией Авзаловой и Габдуллой Рахимкуловой. Певицу с уникальным голосом проводили сообразно ее жизни — негромко, без высоких гостей, но с аплодисментами. А самым высоким гостем стал консул Казахстана.

Сирота, ставшая матерью для четырех детей

Сулейманова родилась 10 марта 1939 года. В ее родном селе Старое Барышево в Камско-Устьинском районе в середине XIX века проживало почти 700 человек, сейчас — около 200. Вскоре началась война, отца забрали на фронт, мать осталась с пятью детьми, а вскоре и она умерла, когда Флере было четыре. Семья жила под началом старшего брата и сестры матери, Рахимы. В 16 лет Сулейманова приехала в Казань, жила у сестры, начала работать штамповщицей на Казанском валяльно-войлочном комбинате. В 1950-м стала петь в хоре при Доме культуры имени Горького на улице Баумана руководила композитор Сара Садыкова, которая отдала ее в бригаду Гани Валеева, отправлявшегося на целину.

В 1960-х она начала работать в бригаде татарских артистов Актюбинской и Алма-Атинской филармонии Казахстана. После переехала в Ульяновск, пока не вернулась в 1966 году в Казань, где устроилась на работу на татарское радио. В архивах хранится не менее ста песен в исполнении Сулеймановой. Нельзя не заметить, что в интервью она рассказала, как что ей говорили, что у нее нет голоса и внешности и сцена — не для нее.

Народ, в итоге, решил иначе.



С Казахстаном связано появление ее самой известной композиции — «Әниемә» («Маме»). У композитора Шамши Калдаякова схожа с Сулеймановой судьба: сначала он работал трактористом и зоотехником. После армии поступил в Ташкентское музучилище — и написа «Менің Қазақстаным», гимн Казахстана. Казахский текст сочинил популярный поэт Гафу Кайырбеков, а на татарский перевел Гусман Ахметзянов, причем исполняли эту песню многие певцы, но визиткой она стала у певицы, которая свою маму видела только в детстве.

С 1971 года 20 лет она трудилась в Татарской филармонии, а в последние годы ее можно было услышать на концертах клуба ветеранов сцены «Илһамият». Многие отмечают, что несмотря на возраст, ее голос оставался таким же звонким.

Сулейманова не пела песни в обновленных аранжировках, не стала блогером. Звание народного артиста она стараниями замдиректора радио «Татарстан» Тауфика Сагитова и руководителя филармонии Кадима Нуруллина получила в 2006-м. В прошлом году ей вручили премию имени Ильгама Шакирова.

Сулейманова вышла замуж в 48 лет. У нее была близкая подруга, с которой она ходила в хор, позже та работала помощником режиссера на телевидении. В 1987-м Раиса скончалась. Сулейманова вышла замуж за отца ее четырех детей — Марата, Альфии, Булата, Алсу. При этом никогда не просила называть ее мамой. Муж Габдельхак, чью фамилию Асеева Флера апа взяла, умер в 2009-м. У них растет шесть внуков. Старший сын Марат внезапно ушел из жизни в 43 года.

В последний раз она выходила на сцену 28 сентября 2021 года на концерте «Йолдызлар сәламе» («Звездный привет»). Сначала, говорят, отказывалась, а за день до мероприятия заявила, что очень хочет на сцене. Пела сидя, а зритель аплодировал — стоя.

Главный гость — казахский консул

Гражданская панихида началась после пятничной молитвы в мечети Марджани, где уже в полдень собралось много людей, практически все — пожилого возраста. Среди них можно было увидеть звезд эстрады разных поколений: Георгий Ибушев, Джавит Шакиров, Филюс Кагиров, Римма Ибрагимова…

Панихиду провел певец Фердинад Салахов (он же следил за ходом ее 80-летнего юбилея), который отметил:

— Ценность «моң» Флеры Сулеймановой в том, что это печальный «моң», которая перешел к нам от наших предков. Его нельзя создать, он в нашей крови. Какие бы песни она не пела, этот печальный «моң» в них слышится.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Высшее руководство министерства культуры республики оказалось в командировках в Белорусии и Саудовской Аравии. Впрочем, и представители правительстве на улице Каюма Насыри не оказалось. Поэтому самым почетным гостем стал генеральный консул Республики Казахстан в городе Казань Ерлан Искаков.

— Когда я услышал об этой новости, я почитал нужным прийти сюда и разделить с вами минуты горести, так как Флера апа, действительно, была послом между Татарстаном и Казахстаном, которая несла культуру Татарстана, песни. Наши культуры стали еще ближе, некоторые песни стали народными, — отметил консул.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

— Ушла последняя из четверки! — взволнованно произнес Искандер Биктагиров. — Ильхам Шакиров, Альфия Авзалова, Габдулла Рахимкулов и Флера Сулейманова — мы знали, что они стоят отдельно на нашей сцене.

— Наша Флера апа прожила жизнь, достойную больших книг и романов, — отметил Кадим Нуруллин. Отметим, что книга такая пока что не вышла.

Сулейманову похоронили на мемориальном комплексе «Курган».

1 / 37 Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru