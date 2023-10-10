День в истории: новый Дворец спорта, ЕвразЭС и блокада России

Чем примечательна дата 10 октября?

В разные годы 10 октября: в Казани начала менять трамваи на двухколейные, избрали последнего дореволюционного ректора нашего университета, заново открыли Дворец спорта, запустили Днепрогэс, в эфир вышел канал НТВ, Антанта и США экономически блокировали большевистскую Россию, учредили ЕвразЭС, открылись Олимпийские игры в Токио. Родились: архитектор Сергей Саначин, художник Гульназ Адгамова, пианист Телониус Монк. Скончались: певица Эдит Пиаф, общественный и политический деятель Фандас Сафиуллин, актер Юл Бриннер. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Последний ректор Императорского

10 октября 1904 года в Казани началась замена одноколейных линий трамвая двухколейными, чтобы снизить нагрузку и увеличить скорость движения. Первоначально для передвижения трамваев использовали конную тягу, однако через некоторое время лошадей решили сменить на паровую тягу, поскольку животные болели, гибли, для их содержания требовалось большое количество сбруи. Паровой механизм также не получил широкого распространения из-за возможного возникновения пожара, большого количества шума и дыма. Благодаря опытам инженера Федора Пироцкого, в Петербурге удалось запустить первый электрический трамвай. В 1899 году такие трамваи появились и в Казани.

10 октября 1909 года был избран последний ректор Императорского Казанского университета — профессор римского права Григорий Дормидонтов. Он родился в Городищах Пензенской губернии, окончил юридический факультет университета со степенью кандидата в 1876 году. Был редактором юридического отдела Ученых записок Казанского университета с 1884 по 1889 год. Возглавлял университет до 1917-го, умер в 1919-м.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

10 октября 1948 года в Казани родился Сергей Саначин. Окончил инженерно-строительный институт по специальности «архитектура». Работал главным архитектором проектов Центра разработки генерального плана города. Автор книг «Исследования по истории Казанского края, преимущественно Казани».

10 октября 1998 года в Казани после реконструкции открылся Дворец спорта. Площади спортивного сооружения увеличились на 5 тысяч кв. м, число посадочных мест — до 4 тысяч. Это была первая из трех реконструкций, остальные прошли в 2000 и 2022 годах. В 1967 году при дворце была открыта детско-юношеская спортивная школа по фигурному катанию на коньках, которой впоследствии был присвоен статус специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва. В 1972 г. была открыта детско-юношеская школа по хоккею с шайбой. Ее воспитанники являются участниками олимпийских игр, победителями и призерами первенств мира, Европы, СССР и России.

10 октября 2022 года «Реальное время» сообщило, что татарстанские директора и заместители директоров школ остались без премии. Как объяснили в Минобрнауки РТ, выплаты, направленные на повышение средней заработной платы учителей, согласно указу президента России, полагаются только «основным педагогическим работникам». Таким образом, руководители, завучи и другие административные сотрудники, которые в условиях острой нехватки учителей-предметников берут часы и ведут уроки, остались за бортом стимулирующих выплат.

realnoevremya.ru

Появилось НТВ

10 октября 1932 года была запущена самая крупная в довоенные годы гидроэлектростанция — Днепрогэс. Разработка была связана с необходимостью облегчить судоходство по Днепру, затрудненное из-за большого количества порогов. Строительство продолжалось 5 лет, им руководили академики Александр Винтер и Борис Веденеев.

10 октября 1993 года в эфир в Петербурге вышла передача «Итоги», так началась история канала НТВ, созданного 14 июля 1993 года журналистами программы Первого канала при финансовой поддержке руководителя «Мост-Банка» Владимира Гусинского. В январе 1994 года НТВ получило вечерний эфир на четвертом телеканале, а после выборов президента 1996 года — все время.

Блокируют Советскую Россию

10 октября 1919 года верховный совет Антанты и США объявили экономическую блокаду Советской России. Причинами стали: отказ большевиков от выплаты долгов Российской империи и заключение сепаратного мира с Германией. Санкции повлекли за собой нехватку продовольствия, лекарств, одежды и обуви, топлива.

10 октября 1964 года впервые в Азии открылись Олимпийские игры в Токио. В них принял участие 5 151 спортсмен. После именно этих соревнований официальное время на состязаниях перестали фиксировать секундомером вручную. Лариса Латынина, советская гимнастка, довела количество олимпийских наград до 18.

10 октября 2000 года в Астане Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан подписали договор об учреждении Евразийского экономического сообщества — ЕвразЭС. Международная экономическая организация была создана, чтобы ускорить процесс формирования Таможенного союза и Единого экономического пространства. Ровно через 14 лет главы России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана в Минске подписали документы о ликвидации Евразийского экономического сообщества в связи с началом функционирования Евразийского экономического союза с 1 января 2015 год.

