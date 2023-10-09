День в истории: экстрасенсы на телевидении, звонок в самолет

Чем примечательна дата 9 октября?

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

В разные годы 9 октября: проходил Казанский национальный полумарафон, Кашпировский вышел в эфир, была учреждена премия «Русский Букер», началась перепись населения России, появилась служебная сотовая связь. Родились: режиссер Празат Исанбет, певец Юрий Борисенко, композитор Ильдус Якупов, рок-музыкант Джон Леннон, архитектор и гольфистка Анника Серенстам. Скончались: писатель Андре Моруа, психолог Анна Фрейд, философ Жак Деррида. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Все бегут!

9 октября 1927 года в Уфе родился Празат Исанбет. Окончив ГИТИС, с 1949 года он выступал в труппе казанского ТЮЗа, через год стал артистом татарского театра, а с 1962 года — его режиссером, дебютировав в спектакле, поставленном по трагедии «Муса Джалиль», написанной его отцом, Наки Исанбетом. На сцене Камаловского театра он создал более 30 спектаклей по произведениям не только татарских, но и русских, и зарубежных писателей и драматургов.

9 октября 1935 года в селе Старый Атлаш Старокулаткинского района (ныне — Ульяновская область) родился Ильдус Якупов. После Казанского музучилища и консерватории стал известен благодаря балету «Вий», опере «Джельсомино в стране лжецов» (шла в театре имени Джалиля). В 2009-м создал ораторию «Синяя птица». Активно писал песни, особенно на стихи Разиля Валеева.

9 октября 1940 года родился камерный певец, народный артист Татарстана и заслуженный артист России Юрий Борисенко. После окончания Новосибирской госконсерватории ему предложили стать солистом Татарского театра оперы и балета. Параллельно со сценическими выступлениями он преподавал класс сольного пения в Казанской консерватории, затем стал ее доцентом и профессором. В первые несколько лет на казанской сцене Юрий Борисенко исполнял арии в операх «Риголетто», Фауст», «Аида», «Дон Жуан» и других постановках. «Из певцов выделился недавно пришедший в труппу Ю. Борисенко (возможно, Мефистофель — лучшая его партия)», — писал в те годы музыковед Георгий Кантор. С возращением режиссера Нияза Даутова Борисенко стал главным действующим лицом постановок, ведущим солистом оперной труппы. На сцену Татарского театра оперы и балета он выходил, будучи 70-летним, исполняя партию Пимена в спектакле «Борис Годунов».

9 октября 2022 года «Реальное время» рассказало, как в столице Татарстана проходит Казанский национальный полумарафон. В том году участникам предлагалось преодолеть дистанции: 3 км, 10 км, 21,1 км. Старт полумарафону и забегу на дистанции в 10 км был дан возле стадиона «Ак Барс Арена». Маршрут проходил по мосту «Миллениум», Кремлевской набережной, Кремлевской дамбе и улице Сибгата Хакима.





Максим Платонов/realnoevremya.ru

Даю установку

9 октября 1989 года Центральное телевидение выпустило в эфир первый телесеанс психотерапевта Анатолия Кашпировского. Именно тогда он произнес свою фразу, ставшую крылатой, «даю установку». Эти сеансы стали довольно популярны у граждан СССР, нередко в беседах интересовались, чем помогли «установки» Кашпировского. Сам же он в многочисленных интервью утверждал тогда, что силой слова запускает в организме систему саморегуляции, которая помогает излечиться от болезней. Как писали в те годы газеты, у советских людей, благодаря гипнотическим сеансам, начали рассасываться шрамы, покрываться волосами лысины и заживать язвы. Его появление на экранах ТВ вызвало в Союзе появление различных экстрасенсов и «целителей». Следом за ним на экранах телевизоров появился Алан Чумак, «заряжавший целительной энергией» банки с водой.

9 октября 1991 года была учреждена премия «Русский Букер» за лучший роман на русском языке. Закрыли его 19 сентября 2019 года, при этом фонд «Русский Букер» закрыт не был, «оставляя тем самым возможность для возобновления премии». Первым лауреатом стал Марк Харитонов («Линия Судьбы, или Сундучок Милашевича»), также победителями становились Булат Окуджава («Упраздненный театр»), Михаил Шишкин («Взятие Измаила»), Людмила Улицкая («Казус Кукоцкого»), Василий Аксенов («Вольтерьянцы и вольтерьянки»), Михаил Елизаров («Библиотекарь») и другие.

9 октября 2002 года в России стартовала первая в истории страны перепись населения нового формата. Она стала 10-й по счету, начиная с 1897 года, когда еще существовала царская Россия. Первую Всесоюзную перепись населения провели в декабре 1926 года — тогда в СССР проживали 147 миллионов человек. Последняя советская перепись прошла в 1989 году — численность населения Союза составила 286,7 млн человек, треть из которых жили в сельской местности. Перепись 2002 года длилась до 16 октября. По ее итогам стало известно, что жителями России являются 145,2 миллиона человек.

предоставлено realnoevremya.ru из фондов Национального музея РТ

Перезвони, я в машине

9 октября 1940 года в Ливерпуле родился Джон Леннон. В 1956 году он собрал группу The Quarrymen, которая в 1960 году получила название The Beatles. В 1969-м вместе с женой, художницей Йоко Оно, он основал группу Plastic Ono Band и вскоре ушел из квартета. В 1970-е годы Леннон активно занимался не только музыкальной, но и политической деятельностью, при этом последние годы воспитывал сына Шона. Незадолго до смерти он с Оно выпустил альбом Double Fantasy. 8 декабря 1980 года Леннон подписал копию диска своему убийце Марку Чепмену.

9 октября 1947 года состоялся первый телефонный звонок, связавший автомобиль в движении и летящий самолет. Этот новый вид услуг продемонстрировала американская компания AT&T. Именно этот день стал считаться днем рождения служебной сотовой связи. Чтобы обеспечить такой вид соединения, телефонный сигнал стали передавать с помощью маломощных датчиков, а зоны их покрытия напоминали собой шестиугольные соты — это и дало наименование «сотовая связь». В середине XX века такая услуга была совсем недешевой — абонентская плата в сумме $170 в месяц, плюс каждый звонок обходился в $4. Само оборудование — 40-килограммовый телефонный модуль, который устанавливали в автомобиль, тоже стоил недешево. Так что первое время такой вид связи могли себе позволить лишь крупные корпорации.

