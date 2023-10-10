Старому аэровокзалу Казани вернут прежний облик
Проект реконструкции здания старого аэропорта по ул. Патриса Лумумбы в Казани получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Подробнее о том, как новый собственник планирует отреставрировать здание, — в материале «Реального времени».
«Реставрировать существующий облик здания»
Элементы здания старого аэровокзала находятся «в аварийном, недопустимом и неудовлетворительном состоянии». К такому заключению пришли эксперты. В частности, речь идет о площадке главного входа, где гранитные плиты осели и разрушились у основания. У главного входа расположены колонны, где из-за вымывания грунтового основания, просадки и разрушения плит, образовались вертикальные трещины по каждой стороне базы. Их состояние признано неудовлетворительным. Такая же оценка дана подвальным, чердачным помещениям и крыше.
Специалисты пришли к мнению, что внешне памятник сохранил свою композиционную структуру, в том числе оригинальный лепной декор отделки фасадов и интерьеров. Конструктивная схема здания в целом тоже сохранена. Поэтому проектом предлагается реставрация существующего облика аэровокзала на основании исторических фотографий и архивных материалов. К примеру, предлагается восстановить входную группу восточного дворового фасада, для этого необходимо демонтировать одноэтажную пристройку из металлоконструкций, навеса и бетонного крыльца. Также планируется устроить вечернюю архитектурную подсветку фасадов здания.
«Приспособить для современного использования»
Здание аэровокзала 1954 года постройки, которое является объектом культурного наследия регионального значения, планируют приспособить для современного использования. Нынешний собственник АО «Татнефтепроводстрой» выкупил его в 2022 году у бывшего владельца — казанского бизнесмена Владислава Гольдмана. Тогда представители компании говорили о том, что хотят восстановить здание и разместиться в нем самим или сдавать в аренду.
«Татнефтепроводстрой» — одна из старейших татарстанских строительных компаний. Она основана в 1953 году. Занимается строительством магистральных нефтегазопродуктопроводов, монтажом инженерных сетей и коммуникаций, гражданским строительством и возведением объектов соцкультбыта, ремонтом оборудования и техники.
Аэропорт в черте города
Первый Казанский аэропорт находился в черте города. В 1931 году на месте аэровокзала посреди Арского поля поставили деревянную избу, которая и служила зданием вокзала. Из-за возросшей нагрузки и необходимости модернизации его инфраструктуры было принято решение построить новое здание, что и было сделано в 1954 году. Здание Казанского аэровокзала на ул. Патриса Лумумбы, 47а было открыто 30 марта. Его проектная пропускная способность составляла 200 человек в час.
Здание аэровокзала построено по типовому проекту Московского государственного проектного института «Авиапроект» в стиле «сталинского классицизма». Его главным архитектором был Николай Макареня. Оно представляет собой прямоугольное двухэтажное строение с колоннами в центральной части фасада, который сверху увенчан башней. В здании аэровокзала размещались различные службы аэропорта, ресторан, комната отдыха, парикмахерская, телеграф, междугородный телефон, почта. Рядом со зданием было выстроено здание гостиницы.
Пассажиропоток казанского аэропорта в шестидесятые годы быстро увеличивался. Так, если в 1954 году аэропорт отправил всего 10 400 пассажиров, то в 1961 году уже 457 000, в 1966 году — 805 000. В 1968 году Казань впервые отправила миллионного пассажира, а в 1972 году был преодолен полуторамиллионный рубеж. Возросший пассажиропоток требовал расширения аэропорта. Но к началу 1970-х годов существующий аэропорт уже был окружен городской застройкой. Было принято решение о строительстве нового аэропорта в 26 км от города. Новый аэропорт, построенный в Лаишевском районе, принял первых пассажиров в 1979 г., в 1984 году аэропорты переименовали. Новый стал называться «Казань», а старый «Казань-2». В начале 2000-х годов аэропорт «Казань-2» окончательно прекратил принимать пассажиров, а в его здании начали сдавать площади в аренду под офисы и торговые точки.
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