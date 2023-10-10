Старому аэровокзалу Казани вернут прежний облик

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Проект реконструкции здания старого аэропорта по ул. Патриса Лумумбы в Казани получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Подробнее о том, как новый собственник планирует отреставрировать здание, — в материале «Реального времени».

«Реставрировать существующий облик здания»



Элементы здания старого аэровокзала находятся «в аварийном, недопустимом и неудовлетворительном состоянии». К такому заключению пришли эксперты. В частности, речь идет о площадке главного входа, где гранитные плиты осели и разрушились у основания. У главного входа расположены колонны, где из-за вымывания грунтового основания, просадки и разрушения плит, образовались вертикальные трещины по каждой стороне базы. Их состояние признано неудовлетворительным. Такая же оценка дана подвальным, чердачным помещениям и крыше.

Специалисты пришли к мнению, что внешне памятник сохранил свою композиционную структуру, в том числе оригинальный лепной декор отделки фасадов и интерьеров. Конструктивная схема здания в целом тоже сохранена. Поэтому проектом предлагается реставрация существующего облика аэровокзала на основании исторических фотографий и архивных материалов. К примеру, предлагается восстановить входную группу восточного дворового фасада, для этого необходимо демонтировать одноэтажную пристройку из металлоконструкций, навеса и бетонного крыльца. Также планируется устроить вечернюю архитектурную подсветку фасадов здания.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

«Приспособить для современного использования»

Здание аэровокзала 1954 года постройки, которое является объектом культурного наследия регионального значения, планируют приспособить для современного использования. Нынешний собственник АО «Татнефтепроводстрой» выкупил его в 2022 году у бывшего владельца — казанского бизнесмена Владислава Гольдмана. Тогда представители компании говорили о том, что хотят восстановить здание и разместиться в нем самим или сдавать в аренду.

«Татнефтепроводстрой» — одна из старейших татарстанских строительных компаний. Она основана в 1953 году. Занимается строительством магистральных нефтегазопродуктопроводов, монтажом инженерных сетей и коммуникаций, гражданским строительством и возведением объектов соцкультбыта, ремонтом оборудования и техники.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Аэропорт в черте города

Первый Казанский аэропорт находился в черте города. В 1931 году на месте аэровокзала посреди Арского поля поставили деревянную избу, которая и служила зданием вокзала. Из-за возросшей нагрузки и необходимости модернизации его инфраструктуры было принято решение построить новое здание, что и было сделано в 1954 году. Здание Казанского аэровокзала на ул. Патриса Лумумбы, 47а было открыто 30 марта. Его проектная пропускная способность составляла 200 человек в час.

Здание аэровокзала построено по типовому проекту Московского государственного проектного института «Авиапроект» в стиле «сталинского классицизма». Его главным архитектором был Николай Макареня. Оно представляет собой прямоугольное двухэтажное строение с колоннами в центральной части фасада, который сверху увенчан башней. В здании аэровокзала размещались различные службы аэропорта, ресторан, комната отдыха, парикмахерская, телеграф, междугородный телефон, почта. Рядом со зданием было выстроено здание гостиницы.

Пассажиропоток казанского аэропорта в шестидесятые годы быстро увеличивался. Так, если в 1954 году аэропорт отправил всего 10 400 пассажиров, то в 1961 году уже 457 000, в 1966 году — 805 000. В 1968 году Казань впервые отправила миллионного пассажира, а в 1972 году был преодолен полуторамиллионный рубеж. Возросший пассажиропоток требовал расширения аэропорта. Но к началу 1970-х годов существующий аэропорт уже был окружен городской застройкой. Было принято решение о строительстве нового аэропорта в 26 км от города. Новый аэропорт, построенный в Лаишевском районе, принял первых пассажиров в 1979 г., в 1984 году аэропорты переименовали. Новый стал называться «Казань», а старый «Казань-2». В начале 2000-х годов аэропорт «Казань-2» окончательно прекратил принимать пассажиров, а в его здании начали сдавать площади в аренду под офисы и торговые точки.

1 / 12 Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru