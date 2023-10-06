Совет директоров ТАИФ обсудил ход реализации планов 2023 года

На расширенном заседании совета директоров АО «ТАИФ» подведены предварительные результаты деятельности Группы ТАИФ за 9 месяцев 2023 года

Фото: Роман Хасаев/realnoevremya.ru

На расширенном заседании совета директоров компании Группы ТАИФ обсудили ожидаемые результаты первых 9 месяцев 2023 года и планы на оставшийся период года. В нем приняли участие акционеры АО «ТАИФ», члены совета директоров АО «ТАИФ», руководители и начальники управлений компании, директора дочерних предприятий Группы.

В докладе о предварительных итогах за 9 месяцев 2023 года прозвучало, что текущий год, как и предыдущий, непростой для нашей страны и для всех отраслей экономики. Несмотря на существенный рост логистических расходов, вынужденное из-за санкционного давления снижение загрузки мощностей, пересмотр фискальных условий по демпферу, отсутствие так необходимой для непрерывной и эффективной работы КГПТО специальной угольной добавки, Группе ТАИФ удалось не допустить значительного ухудшения экономического положения.

Доходы компаний Группы ТАИФ текущего состава — 601 млрд рублей. Максим Платонов/realnoevremya.ru

За 9 месяцев налоговые платежи в консолидированный бюджет республики вслед за снижением доходов Группы ТАИФ снижаются против уровней, достигнутых в 2022 году. Однако сумма уплаченных компаниями Группы ТАИФ налогов и сборов (порядка 8 млрд руб., — прим. ред.) за прошедшие месяцы текущего года уже превышает размер платежей Группы в бюджет республики в целом за 2021 год, который составлял 7 млрд рублей.

Как писало «Реальное время» ранее, сальдированный доход Группы ТАИФ за 2022 г. с учетом компаний, объединенных с ПАО «СИБУР Холдинг», составил более 1,1 трлн рублей, в том числе доходы компаний Группы ТАИФ текущего состава — 601 млрд рублей.

В бюджеты всех уровней компании группы ТАИФ в ее нынешнем периметре по итогам 2022 года перечислили 46 млрд рублей, в том числе 15 млрд — в консолидированный бюджет Татарстана, что на 16 и 8 млрд рублей соответственно больше, чем по итогам 2021-го.

ТАИФ достигает хороших результатов как по доходам от реализации продукции, работ и услуг, так и по показателю EBITDA. Максим Платонов/realnoevremya.ru

Более легкими условия ведения бизнеса в 2023 году назвать нельзя. Условия для экспорта усложняются, растут логистические расстояния, а значит, и транспортные издержки. На стоимость сырья и продукции влияют и волатильность курсов валют, и некоторая неопределенность в механизмах международных расчетов. Критически значимое влияние на результаты деятельности Группы ТАИФ в текущем году оказывает снижение цен реализации на нефтепродукты. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, снижение цен составило более чем 40% и, кроме того, с сентября в 2 раза снижена демпфирующая надбавка на моторные топлива. Пока не оценено, но, вероятнее всего, существенным образом скажется на экономических результатах принятое Правительством Российской Федерации решение о временном запрете экспорта нефтепродуктов.

Несмотря на все эти факторы, Группа ТАИФ сохраняет уверенность, благодаря серьезному запасу прочности, наработанному благодаря ежегодным, на протяжении 28 лет, масштабным инвестициям в развитие, в создание и модернизацию производств, реализацию программ энерго- и ресурсосбережения, промышленной и экологической безопасности, создание комфортных условий труда и постоянное развитие коллектива, поддержание социальных и инфраструктурных проектов и многое-многое другое.

Заместитель председателя правления АО «ТАИФ» по экономике и финансам Алла Евстафьева прокомментировала журналистам озвученные планы. Максим Платонов/realnoevremya.ru

— До завершения текущего года еще есть время, чтобы принять необходимые меры и приложить все возможные усилия для достижения более значимых результатов! — позже, во время общения с журналистами, подчеркнула заместитель председателя правления АО «ТАИФ» по экономике и финансам Алла Евстафьева. И отметила, что в ближайшее время во всех компаниях Группы ТАИФ завершится доработка и согласование планов уже на предстоящий 2024 год.

1 / 12 Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

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