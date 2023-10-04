В АО «ТАИФ» состоялось расширенное заседание совета директоров

Фото: Роман Хасаев/realnoevremya.ru

4 октября 2023 года в офисе АО «ТАИФ» состоялось расширенное заседание Совета директоров АО «ТАИФ», на котором были рассмотрены ожидаемые результаты деятельности за 9 месяцев 2023 года. В заседании приняли участие акционеры АО «ТАИФ» и ПАО «СИБУР Холдинг», члены Совета директоров АО «ТАИФ», руководители и начальники управлений АО «ТАИФ», директора дочерних компаний.

В ходе заседания также были рассмотрены окончательные результаты 2022 года: сальдированный доход Группы ТАИФ с учетом компаний, объединенных с ПАО «СИБУР Холдинг», составил более 1,1 трлн рублей, в том числе доходы компаний Группы ТАИФ текущего состава — 601 млрд рублей.

В бюджеты всех уровней Группой ТАИФ с учетом компаний, объединенных с ПАО «СИБУР Холдинг», в 2022 году уплачено 89 млрд рублей налогов и неналоговых обязательных платежей. В консолидированный бюджет Республики Татарстан в 2022 году все компании совместно перечислили более 37 млрд рублей налогов и неналоговых обязательных платежей, из них компании Группы ТАИФ текущего состава перечислили 15 млрд рублей, компании Группы, объединенные с ПАО «СИБУР Холдинг», произвели платежи в сумме 22 млрд рублей.

Советом директоров АО «ТАИФ» приняты решения об избрании Председателем Совета директоров АО «ТАИФ» Рустема Сультеева, заместителем Председателя Совета директоров АО «ТАИФ» — Руслана Шигабутдинова, также подтверждены полномочия Председателя Правления АО «ТАИФ» Альберта Шигабутдинова.