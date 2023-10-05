«С водоотведением очень сложно в Казани и в Татарстане. Потому что вся система очень дряхлая»

В августе плата за эту услугу в Татарстане выросла на 16%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане в августе этого года плата за водоотведение подскочила сразу на 16%. Такие данные приводит республиканский Татарстанстат. Вместе с ним изменились цены на горячее и холодное водоснабжение, отопление, газо-, а также электроснабжение. Как говорит председатель правления Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Михаил Застела, все это связано с изношенностью сетей. Много денег уходит на их ремонт, поэтому и возникают такие скачки. Насколько выросли цены, откуда берутся платежки за несуществующее отопление в домах Казани и как увеличатся тарифы ЖКХ — читайте в материале «Реального времени».

«Много денег уходит на ремонт сетей»



По данным Татарстанстата, водоотведение в августе подорожало на 16% по сравнению с аналогичным периодом. Также в цене прибавили:

горячее водоснабжение — 7,8%;

холодное водоснабжение — 9,9%;

отопление — 7,3%;

газоснабжение — 8,5%;

электроснабжение — 9,5%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как объясняет Застела, причиной таких пертурбаций могла стать изношенность сетей Казани и Татарстана. Властям приходится много тратить на их ремонт, а процесс замены сетей не быстрый. Сюда же накладывается и рост цен, например, на металл.

— С водоотведением очень сложно в Казани и в Татарстане. Потому что вся система очень дряхлая. Много денег уходит на ремонт сетей, а он постоянно дорожает. Нужно платить зарплату работникам. С этим все и связано. Основная причина — это изношенное состояние сетей. Эта проблема должна решиться за несколько лет. По платежке эти изменения не заметны, верхняя ее часть не должна была измениться, — прокомментировал эксперт.

«Общество не должно расплачиваться за чужие долги»



Кроме этого, Михаил Застела объяснил, откуда в платежках казанцев взялась графа за отопление, которое еще даже не подключили в городе. Платить горожан заставляют уже за сентябрь.



— Добрый день, хотелось бы получить разъяснения по теме отопления. В связи с теплой погодой в сентябре отопление не дали, на сегодняшний день, 04.10.2023, тепла в квартире так и нет. Но счет-фактура пришла с графой «отопление» (3219, 88), — написала жительница города по имени Ирина.



По словам еще одной местной жительницы, вчерашняя квитанция по счетам за ЖКУ достигла 8 тысяч рублей из-за включения в нее платы за отопление. «Раз у вас есть такое постановление, мол, восьмимесячный отопительный сезон, тогда давайте отопление с сентября. Я многодетная мама с онкобольным мужем и должна кому-то в карман положить денежку за неоказание услуг», — написала она.

realnoevremya.ru/Маргарита Головатенко

Специалист в сфере ЖКХ прокомментировал ситуацию ответил следующим образом: «Платить за отопление можно в течение 8 месяцев. Второй вариант — это платежи по показаниям счетчиков. И вот по показаниям в сентябре ничего не должно было быть. Но нужно вспомнить простую вещь. Была эпопея, когда ставили тепловые пункты в подвалах, наполняли их той водой, которая идет на отопление и на нагрев. Возможно, что появление платежей связано с этим. Или же началось обнуление долгов. Для того, чтобы включить отопление, не должно быть никаких долгов. А возникают они потому, что несколько человек не платят. Дальше все зависит от того, какой путь выберет управляющая компания: либо выбивать все из должников, что абсолютно нереально, либо же возьмут с других жителей, или же черпанут ресурс из платежки. Все зависит от управленцев. Но, конечно, общество не должно расплачиваться за чужие долги».



Как рассказали в Комитете ЖКХ, размер платы за коммунальные услуги населению рассчитывается исходя из объема потребляемых услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии — исходя из нормативов их потребления.



— В летний период, если жители передали показания индивидуальных приборов учета по горячему водоснабжению, потребленному в период отопления, то перерасчет производится с доначислением тепловой энергии за период, когда было отопление. В результате чего пересчитывается плата по услуге «Отопление». Доначисления в летний период есть в домах, где жители с опозданием передают показания счетчиков. При своевременной передаче, как правило, доначислений не бывает. Расчет начислений представляется управляющей организацией конкретно собственнику помещения по его запросу, — сообщили в мэрии города, подчеркнув, что платежи составляют управляющие компании, а не город.

Напомним, отопительный сезон в Казани начался сегодня, 5 октября. При этом детские сады, школы и больницы Казани начали обеспечивать теплом еще на прошлой неделе. Отопление есть в 298 из 853 объектов социальной сферы. По данным на конец сентября, решение о начале отопительного сезона приняли 35 муниципальных образований Татарстана. Отапливался каждый десятый (11%) многоквартирный дом.

Как говорил все тот же Застела, казанские чиновники уже научились нормально открывать сезон подачи тепла, но они никак не могут решить проблему с управляющими компаниями и набором персонала.



«Если тарифы поднимутся только на 10%, то это было бы хорошо»



Также Застела отреагировал и на возможный рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 10%. Напомним, что изменения вступят в силу в июле 2024 года. По данным Минэкономразвития России, с учетом влияния указанных факторов на затраты ресурсоснабжающих организаций в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения, доли расходов на электро-, газоснабжение в совокупном платеже за коммунальные услуги, индексация платы граждан за коммунальные услуги составит: в 2024 году — 9,8%, в 2025 году — 5,7%, в 2026 году — 4 процента.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Я думаю, что если тарифы поднимутся только на 10%, то это было бы хорошо. Потому что если взглянуть на реальную инфляцию, не по данным Татарстанстата, то многие вещи подорожали на не менее, чем на 15%. Ресурсные предприятия не могут оказывать услуги дешевле, ведь подорожал и металл, и энергия, зарплаты опять же нужно платить больше. Поэтому 10% — это было бы хорошо, — заключил Михаил Застела.



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