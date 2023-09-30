В Татарстане 35 муниципалитетов приняли решение о начале отопительного сезона

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На сегодняшний день 35 муниципальных образований Татарстана приняли решение о начале отопительного сезона. Об этом на совещании в Доме Правительства рассказал первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексей Фролов.

По его словам, на сегодняшний день запущено 1 019 котельных, что составляет 32% от их общего числа.

Отапливаются 11% многоквартирных жилых домов (1 181 здание), 27% учреждений здравоохранения (535 зданий), 30% учреждений образования (978), 20% культурных объектов (378), 17% спортивных и молодежных объектов (61), 33% учреждений соцзащиты (55), перечислил докладчик.

В целом подготовка объектов к зимнему периоду подходит к завершению. В частности, на завершающейся неделе завершили подготовку все многоквартирные дома — паспорта готовности на них получены, рассказал Фролов.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, вчера замначальника ГЖИ — заместитель главного государственного жилищного инспектора республики Ирек Шайдуллин заявил, что в Татарстане паспорта готовности к отопительному сезону получили почти все многоквартирные дома — 99,9% от общего числа.

— По состоянию на 27 сентября из 17 834 многоквартирных домов размещены паспорта готовности 17 618 домов, что составляет 99,9%. Паспорт готовности говорит о том, что в доме в принципе выполнены все работы как технического характера, так и работы по устранению неисправностей на инженерных сетях, — рассказывал он.

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Максим Кокунин