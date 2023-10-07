Казанский Шамиль — внук имама, сын российского генерала — издатель первого татарского детского журнала
Известный журналист, редактор и издатель Загид Шамиль (1868—1920) был человеком двух культур: кавказской и татарской. Он был внуком руководителя освободительного движения на Кавказе — знаменитого имама Шамиля, и его самого называли «казанским Шамилем». Он положил начало татарской детской периодики и играл важную роль в жизни татарских общин обеих столиц. Подробнее о выдающемся деятеле рассказывает в дзен-канале «Татарский мир» Института им. Ш. Марджани АН РТ кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Центра истории и теории национального образования им. Х. Фаезханова Резеда Абызова.
В начале XX века под влиянием реформ, проводимых в сфере татарского образования, и возросшего интереса к вопросам воспитания, у татар начинают появляться первые журналы для детей и юношества. Начало истории татарской детской периодики положил журнал «Тәрбияи-әтфаль» («Воспитание детей»), который выходил в 1907 году в Москве. Идейным вдохновителем и редактором журнала стал известный политический и общественный деятель Загид Шамиль (1868—1920).
Загид Шамиль родился в 1868 году в Калуге в семье генерал-майора Российской армии Мухаммадшафи Шамиля — сына руководителя освободительного движения на Кавказе имама Шамиля.
Мухаммадшафи Шамиль служил в различных гарнизонах страны, но в 1880-х гг. после завершения службы, он был переведен в Казань, где и прошли последние годы его жизни. В 1884 году Мухаммадшафи Шамиль, овдовевший, когда его сын Загид был еще совсем маленьким, женился на Бибимарьям Апаковой — единственной дочери татарского купца Ибрагима Исхаковича Апакова. В качестве свадебного подарка молодоженам был передан двухэтажный купеческий особняк, расположенный в Старой Татарской слободе на Екатерининской улице, близ Юнусовской площади. С 1986 года в здании располагается Литературный музей Габдуллы Тукая.
Человек двух культур — кавказской и татарской
По свидетельству исследователей, именно в Казани сын Мухаммадшафи Шамиля — Загид Шамиль сформировался как личность и стал человеком двух культур — кавказской и татарской. В Казани Загид Шамиль служил чиновником по особым поручениям при казанском губернаторе. Унаследовав энергичный темперамент своего отца и деда, он играл значимую роль в жизни татарского общества того времени. Активно публиковался в периодической печати, выступал с резкой критикой богатых мусульман, которые, по его словам, «совершенно забыли о своем меньшом брате».
После смерти отца в 1906 году Загид Шамиль переехал в Санкт-Петербург, затем обосновался в Москве. В этот период своей жизни он продолжал играть значимую роль в жизни мусульманской общины России. Хорошо зная татарский язык и культуру, он оказывал постоянную поддержку многим представителям татарской интеллигенции. Стал одним из учредителей и членом редакции знаменитого еженедельника «Книжная летопись», в котором вел раздел, связанный с книгами, выходившими на языках мусульманских народов России. Являлся председателем Петроградского мусульманского благотворительного общества. Загид Шамиль принимал активное участие в деятельности мусульманских фракций Государственной думы, в работе Всероссийских мусульманских съездов. И наконец, в 1906 году Загид Шамиль решил выпускать первый в России татарский детский журнал.
Первый татарский детский журнал
Идею создания подобного рода издания Загид Шамиль вынашивал давно. Для типографских нужд он вывез из Стамбула арабские шрифты. А занять должность ответственного секретаря журнала он предложил своему близкому приятелю, молодому талантливому писателю Фатиху Амирхану, который приходился дальним родственником его мачехе Бибимарьям Апаковой. Так Фатих Амирхан по приглашению Загида Шамиля в октябре 1906 года переехал для работы из Казани в Москву.
Старания Загида Шамиля завершились успехом: 1 января 1907 года в Москве вышел в свет первый номер журнала «Тәрбияи-әтфаль» («Воспитание детей»). Данный печатный орган является первым детским журналом в России, выходившим на татарском языке.
Создатели журнала «Тәрбияи-әтфаль» стремились сделать все, чтобы их журнал читался с большим и живым интересом. Издание публиковало биографии видных ученых, писателей, педагогов, общественных деятелей, известных личностей мусульманского мира. Для расширения кругозора юных читателей в журнале печатались статьи об истории и географии российских и зарубежных городов (Москва, Санкт-Петербург, Мекка, Медина, Стамбул).
На страницах журнала впервые в переводе ответственного секретаря журнала Фатиха Амирхана были опубликованы на татарском языке сказки Г. Х. Андерсона. Для интеллектуального развития детей в каждом номере журнала размещались занимательные игры, задачки, экспериментальные опыты.
Большое значение издатели придавали художественному оформлению своего журнала. На страницах издания в большом изобилии размещались иллюстративные материалы. Научно-познавательные очерки по истории, географии, литературе предоставляли темы для иллюстраций. Всего в тех пяти номерах журнала, которые успели увидеть свет, было размещено более пятидесяти различных фотографий: виды российских и зарубежных городов, исторические памятники, портреты известных деятелей, учебные заведения, на некоторых фотографиях во время занятий запечатлены дети.
К сожалению, ни творческие изыскания редакторов в плане художественного оформления, ни разнообразное и интересное чтение не смогли спасти журнал от закрытия. Уже в мае 1907 года создатели «Тәрбияи-әтфаль» через другие печатные органы были вынуждены обратиться к своим читателям и объяснить задержки, вызванные в издании данного журнала.
Таким образом, журнал «Тәрбияи-әтфаль» просуществовал совсем недолго, всего увидели свет пять номеров. Тем не менее он смог заложить традиции татарской периодической печати для детей. А внук имама-полководца, сын генерала Российской армии Загид Шамиль стал первым подвижником в истории становления татарской детской журналистики.
комментарии
Спасибо.
Имам Шамиль и его наследники были патриотами многонациональной и многоконфессиональной России.