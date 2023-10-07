Казанский Шамиль — внук имама, сын российского генерала — издатель первого татарского детского журнала

Фото: использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги Шамиль. Иллюстрированная энциклопедия. М., 1997.

Известный журналист, редактор и издатель Загид Шамиль (1868—1920) был человеком двух культур: кавказской и татарской. Он был внуком руководителя освободительного движения на Кавказе — знаменитого имама Шамиля, и его самого называли «казанским Шамилем». Он положил начало татарской детской периодики и играл важную роль в жизни татарских общин обеих столиц. Подробнее о выдающемся деятеле рассказывает в дзен-канале «Татарский мир» Института им. Ш. Марджани АН РТ кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Центра истории и теории национального образования им. Х. Фаезханова Резеда Абызова.



В начале XX века под влиянием реформ, проводимых в сфере татарского образования, и возросшего интереса к вопросам воспитания, у татар начинают появляться первые журналы для детей и юношества. Начало истории татарской детской периодики положил журнал «Тәрбияи-әтфаль» («Воспитание детей»), который выходил в 1907 году в Москве. Идейным вдохновителем и редактором журнала стал известный политический и общественный деятель Загид Шамиль (1868—1920).

Загид Шамиль родился в 1868 году в Калуге в семье генерал-майора Российской армии Мухаммадшафи Шамиля — сына руководителя освободительного движения на Кавказе имама Шамиля.

Имам Шамиль с сыновьями. Справа — отец Загида Шамиля Мухаммадшафи Шамиль. использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги Шамиль. Иллюстрированная энциклопедия. М., 1997.

Мухаммадшафи Шамиль служил в различных гарнизонах страны, но в 1880-х гг. после завершения службы, он был переведен в Казань, где и прошли последние годы его жизни. В 1884 году Мухаммадшафи Шамиль, овдовевший, когда его сын Загид был еще совсем маленьким, женился на Бибимарьям Апаковой — единственной дочери татарского купца Ибрагима Исхаковича Апакова. В качестве свадебного подарка молодоженам был передан двухэтажный купеческий особняк, расположенный в Старой Татарской слободе на Екатерининской улице, близ Юнусовской площади. С 1986 года в здании располагается Литературный музей Габдуллы Тукая.



Мухаммадшафи Шамиль с супругой Бибимарьям Апаковой. использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги Шамиль. Иллюстрированная энциклопедия. М., 1997.

Человек двух культур — кавказской и татарской



По свидетельству исследователей, именно в Казани сын Мухаммадшафи Шамиля — Загид Шамиль сформировался как личность и стал человеком двух культур — кавказской и татарской. В Казани Загид Шамиль служил чиновником по особым поручениям при казанском губернаторе. Унаследовав энергичный темперамент своего отца и деда, он играл значимую роль в жизни татарского общества того времени. Активно публиковался в периодической печати, выступал с резкой критикой богатых мусульман, которые, по его словам, «совершенно забыли о своем меньшом брате».



После смерти отца в 1906 году Загид Шамиль переехал в Санкт-Петербург, затем обосновался в Москве. В этот период своей жизни он продолжал играть значимую роль в жизни мусульманской общины России. Хорошо зная татарский язык и культуру, он оказывал постоянную поддержку многим представителям татарской интеллигенции. Стал одним из учредителей и членом редакции знаменитого еженедельника «Книжная летопись», в котором вел раздел, связанный с книгами, выходившими на языках мусульманских народов России. Являлся председателем Петроградского мусульманского благотворительного общества. Загид Шамиль принимал активное участие в деятельности мусульманских фракций Государственной думы, в работе Всероссийских мусульманских съездов. И наконец, в 1906 году Загид Шамиль решил выпускать первый в России татарский детский журнал.

Загид Шамиль с супругой Хадичой Байбековой и детьми — Мансуром, Сапият, Гази-Мухаммадом. использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги Шамиль. Иллюстрированная энциклопедия. М., 1997.

Первый татарский детский журнал

Идею создания подобного рода издания Загид Шамиль вынашивал давно. Для типографских нужд он вывез из Стамбула арабские шрифты. А занять должность ответственного секретаря журнала он предложил своему близкому приятелю, молодому талантливому писателю Фатиху Амирхану, который приходился дальним родственником его мачехе Бибимарьям Апаковой. Так Фатих Амирхан по приглашению Загида Шамиля в октябре 1906 года переехал для работы из Казани в Москву.

Старания Загида Шамиля завершились успехом: 1 января 1907 года в Москве вышел в свет первый номер журнала «Тәрбияи-әтфаль» («Воспитание детей»). Данный печатный орган является первым детским журналом в России, выходившим на татарском языке.

Создатели журнала «Тәрбияи-әтфаль» стремились сделать все, чтобы их журнал читался с большим и живым интересом. Издание публиковало биографии видных ученых, писателей, педагогов, общественных деятелей, известных личностей мусульманского мира. Для расширения кругозора юных читателей в журнале печатались статьи об истории и географии российских и зарубежных городов (Москва, Санкт-Петербург, Мекка, Медина, Стамбул).

На страницах журнала впервые в переводе ответственного секретаря журнала Фатиха Амирхана были опубликованы на татарском языке сказки Г. Х. Андерсона. Для интеллектуального развития детей в каждом номере журнала размещались занимательные игры, задачки, экспериментальные опыты.

Большое значение издатели придавали художественному оформлению своего журнала. На страницах издания в большом изобилии размещались иллюстративные материалы. Научно-познавательные очерки по истории, географии, литературе предоставляли темы для иллюстраций. Всего в тех пяти номерах журнала, которые успели увидеть свет, было размещено более пятидесяти различных фотографий: виды российских и зарубежных городов, исторические памятники, портреты известных деятелей, учебные заведения, на некоторых фотографиях во время занятий запечатлены дети.

К сожалению, ни творческие изыскания редакторов в плане художественного оформления, ни разнообразное и интересное чтение не смогли спасти журнал от закрытия. Уже в мае 1907 года создатели «Тәрбияи-әтфаль» через другие печатные органы были вынуждены обратиться к своим читателям и объяснить задержки, вызванные в издании данного журнала.

Таким образом, журнал «Тәрбияи-әтфаль» просуществовал совсем недолго, всего увидели свет пять номеров. Тем не менее он смог заложить традиции татарской периодической печати для детей. А внук имама-полководца, сын генерала Российской армии Загид Шамиль стал первым подвижником в истории становления татарской детской журналистики.