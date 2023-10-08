Бахчисарайский дворец: «кухонный», «конюшенный» и «библиотечный» корпуса

Из истории крымских татар, династии Гераев и потомков Джучидов

Одним из крупнейших государств, наследников Золотой Орды, было Крымское ханство — часть большого этнокультурного пространства на обширном участке Евразии. Ханы из крымской династии Гераев являлись потомками Джучидов, поэтому их представители правили в Казанском и Астраханском ханствах. Институт истории им. Марджани выпустил новое издание пятитомника «История крымских татар». Третий том посвящен одному из ключевых исторических этапов развития этого народа — периоду Крымского ханства (XV—XVIII вв.). Полных и завершенных исследований по крымским татарам до сих пор не было, новая книга татарстанских авторов заполняет некоторые пробелы в истории этого тюркского народа.

«Кухонный корпус»

Здание в основе своей может относиться к XVII в. На первом историческом изображении дворцового комплекса (Клееман, 1769) под номером 7 указана «Кухня», однако видны только скаты кровли (илл. 10).

Здание отмечено как проходное на плане дворца архитектора Джакомо Тромбаро (1787 г.) рядом с сооружением под номером 21: «Кухня хана и прилежащие к ней помещения и службы» и сооружением №46 — помещением для сторожей. Таким образом, изначально это не кухня, а проходное подсобное помещение. На плане Гесте (1798 г.) сооружение показано как имеющее вход со стороны набережной. На фасаде у него же изображена дверь.

Материал строительства — известняк (тесаный и ломаный). Крыша — четырехскатная черепичная. Пристроен к цокольному этажу Свитского корпуса.

На рисунке Дж. Кваренги 1787 г. отчетливо видна башенка с решетками и крышей с пинаклем над зданием Кухонного корпуса.

На рисунке северного фасада («переднего бока») дворца, сделанном художником Тениловым к изданию «Досугов крымского судьи» П. Сумарокова (1803 г.), также видны башенка, дверь и три окна, выходящие на набережную.

Здание подверглось перестройке во время ремонта дворца в 1820-х годах, когда было разобрано помещение собственно кухни (№21 у Тромбаро), и это название перенесено на «Кухонный корпус».

Илл. 10 использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

В 1822 г. Колодин предлагал: «Каменную монетную, треснувшую в своде, и при ней деревянные мастерские ветхие уничтожить, а оставить одну наружную каменную от канавы стену; на сем же дворе кухню каменную и три комнаты для поваров под решетчатым коридором исправить».

Корпус рядом с кухонным под цифрою XIV, который на плане Колодина обозначен как «флигель в два этажа, занимаемый дворцовым смотрителем», был по предложению Строительного комитета разобран. Северная стена этого корпуса была обращена во внешнюю стену двора.

После предполагаемой Строительным комитетом в апреле 1821 г. разборки нескольких дворцовых строений (малого гарема, двухэтажного флигеля дворцового смотрителя, строения Персидского дворца, старого ханского дворца и др.) образовалась экономия средств, вследствие которой на ремонт «Большой кухни и монетного двора» было отведено 5 508 рублей 50 копеек.

На чертеже дворца 1836 г., где показаны конюшни, на месте кухни — «кухни и конюшни». На модели Кизеветтера (1844 г.) отчетливо виден вход в здание со стороны набережной и башенка. Башенку эту описывает в 1863 г. Ф. Домбровский: «Справа от ворот находится небольшая пристройка, вроде сквозной беседки, замечательная тем, что хан, едва видимый, бросал оттуда деньги народу во время «зияфетов» или празднеств, происходивших во дворе».

Фотография, относящаяся ко времени путешествия принца и принцессы Уэльских (будущих короля Эдуарда VII и королевы Александры), то есть около 1869 г., дает нам основания считать, что башенка над кухонным корпусом была разобрана после этого времени.

Корпус неоднократно ремонтировался. Последний по времени ремонт относится к 1995 г. (была перекрыта крыша).

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

«Конюшенный корпус»

«Конюшенный корпус» Бахчисарайского дворца перестроен архитектором Колодиным в 1820-х годах из сооружений ханского времени. Материал строительства — известняк (тесаный и ломаный). Крыша — черепичная.

Первое описание строений этой части дворцового комплекса относится к 1736 г. В походном журнале Миниха от 16 и 17 июня 1736 г. осталась такая запись:

«И когда неприятель отбит, и мы полную викторию получили, в то время наши люди в таком были серце, что никак удержат было невозможно, чтоб в Бакчисарае и в ханских полатах огня не положили; и четверть города, и ханские палаты, кроме кладбища и бань, згорели. О тех палатах ханских и о городе на француском диалекте зделанное капитаном Манштейном описание при сем прилагаю, которые полаты строены по китайскому обыкновению, и чище онаго строения мало видано».

Описание капитана русской службы Кристофа Германа Манштейна, о котором упоминает Миних, сохранилось и дважды было опубликовано в переводе на русский язык: «По левой стороне большого двора есть еще строения, из которых в среднем жили невольники хана... Из этого двора через ворота — выход в рощу...» Эти строения находились дальше двух мавзолеев, то есть как раз на месте конюшенного корпуса. Далее Манштейн пишет: «Пройдя большой двор, что перед старым дворцом, выйдешь к конюшням хана, каменному строению длиной 15 сажен, шириною в 4 сажени, устроенному на 40 или 50 лошадей. Пол не мощен и отлогий, для двух рядов лошадей; между каждой лошадью поставлены вырубленные в камне ясли и пилястры. Свет проникает в решетчатые окна, обращенные на двор». Таким образом, конюшня в 1736 г. была внушительным каменным зданием и имела размеры приблизительно 8,5х32 м.

Вероятно, между 1736 г. и присоединением Крыма к России в 1783 г. здание было надстроено и получило второй этаж.

Одноэтажное здание конюшен (Stall) впервые показано на схеме Клеемана (1769 г.), однако затем отмечено на плане дворца архитектора Джакомо Тромбаро (1787 г.) под номером 34: «Конюшни, над которыми находятся жилища конюхов». Таким образом, здание было двухэтажным. Без изменений в плане показано у Гесте (1798 г.)

Илл. 20 использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

На картине Василия Петрова «Вид Бахчисарайского дворца» (из серии «Путешествие Екатерины II в область Таврическую», 1790—1796 гг.) видно, что здание имело четырехскатную угловую башенку с аркой-дверью и два оконных проема на стене, которая выходила к ханскому кладбищу (илл. 20).

Правда, на плане У. Гесте 1798 г., которому надо доверять больше, на рисунке Тенилова 1803 г., а также на картине Жака-Кристофа Мивилля 1816—19 гг. мы видим крытую черепицей двухэтажную галерею на деревянных столбах. У маркиза Кастельно (до 1820 г.) здание описано так: «За кладбищем следуют служебные помещения и конюшни, над которыми надстроен еще один этаж-галерея. В конце всех этих сооружений расположен павильон с дверью, ведущей в третий восьмиугольный мавзолей».

Состояние корпуса зафиксировано в «Описании найденных в натуре ветхостей Азиатскому в Бахчисарае дворцу, оставшемуся от бывших крымских ханов, сделанном сентября дня 1820 года» архитектором Колодиным: «Подле оных ворот (задних, идя на север, — И. 3.) по правую руку флигель. В верхнем этаже 16 комнат, занимаемых дворцовыми инвалидами; стены ветхие, деревянные перебрать все, также средние и верхние балки, полы и дощатую подшивку, 18 переплетов, 17 дверей, 16 каминов и печей с трубами — вновь и оштукатурить.

В нижнем этаже сарай, магазейн, конюшня без подшивки и без полу, без стойлов — все вновь, крышу черепичную, а стропила перебрать вновь, стены внизу каменные починить».

К 1824 г. работа по переустройству корпуса, а вернее, по строительству нового здания, была закончена. Комиссия, расследовавшая деятельность Колодина, нашла, что «у задних ворот на правой стороне был флигель же, в два этажа, и под воротами комната, что также только должно было поправить, а вместо того сделано совсем новое европейское строение для помещения дворцовых инвалидов и смотрителя, с конюшнею, сараем и сеновалом». Утешением стало то, что по первоначальной смете на здание выделялось 20 266 руб., а потрачено было 17 733 и 85 копеек, но «видом постройки сии отступили от формы азиатской». У П.П. Свиньина, который посетил дворец в 1825 г., читаем: «Возвращаясь... к новому подъезду, проходите мимо довольно большого здания полуевропейской архитектуры. Тут живет смотритель дворца по наследству от Бим-Паши, который из высокого киоска своего наблюдал за порядком в целом замке. Возле оного казарма для 12 инвалидов, также испорченная переделкою».

Таким образом, Колодиным построено новое здание в стиле классицизма: «вновь построенный каменный флигель для помещения 12 человек инвалидов и дворцового смотрителя».

Илл. 21 использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Новый строитель дворца архитектор Эльсон вынужден был менять внешний облик строения, для большего соответствия «азитскому вкусу», создав своего рода ширму-декорацию фасада и создав четыре декоративных пинакля на крыше. На модели Кизеветтера 1844 года представлен вид здания, которое приближено к современному.

Так же, как и на Свитском корпусе, декоративные башенки-дымоходы (пинакли) на навершиях имели венчающие их шарики, которые впоследствии были утрачены (которые имелись, судя по Гесте и Тенилову, и на разобранном Колодиным здании): это видно на фотографии, относящейся ко времени путешествия принца и принцессы Уэльских (будущих короля Эдуарда VII и королевы Александры), то есть около 1869 года.

Корпус неоднократно впоследствии ремонтировался: так, вероятно, после Великой Отечественной войны правое окно второго этажа расшивалось в дверь, к которой пристраивалась наружная лестница, впоследствии — устройство балкона.

Последняя по времени реставрация относится к 1992—1997 гг. (штукатурка и окраска стен), в частности, в 1995 г. устраивались деревянные перекрытия.

«Библиотечный корпус»

«Библиотечный корпус» Бахчисарайского дворца сооружен архитектором Колодиным в 1820-х годах. Корпус пристроен к надвратной башне. Материал строительства — известняк (тесаный и ломаный). Крыша — черепичная.

Здание выстроено, скорее всего, на новом фундаменте на месте некой «камеры для лошадиных сбруй», которая отмечена на плане дворца архитектора Джакомо Тромбаро (1787 г.) под номером 35, которая без изменений показана на плане Гесте (1798 г., разрез по Гесте) и Колодина (1819 г.).

Илл. 22 использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Ворота (доколодинские) первоначально, видимо, имели второй этаж, несмотря на то, что на некоторых изображениях начала XIX в. его нет. Скорее всего, именно эти ворота, до их переделки Колодиным, мы видим на рисунке англичанина Хея начала XIX века.

Состояние корпуса зафиксировано в «Описании найденных в натуре ветхостей Азиатскому в Бахчисарае дворцу, оставшемуся от бывших крымских ханов, сделанном сентября дня 1820 года» архитектором Колодиным: «Над оными воротами одна комната без полу, потолку дощатого, средние, верхние балки перебрать, дощатый потолок и пол, три переплета, двое дверей с лестницею».

Примыкавшая к воротам стена была Колодиным перебрана с уменьшением высоты.

Здание имело на кровле декоративный пинакль, ныне утраченный (он хорошо виден на рисунке Я.П. Бальмена, ок. 1843 г., илл. 21), почти синхронной модели Бахчисарайского дворца (Кизеветтер, 1844 г.) и литографии В. Тимма по рисунку с натуры Ф. Гросса, 1856 г. (илл. 22).

На гравюрах середины XIX в. ворота имеют небольшую одноэтажную пристройку с западной стороны. «Эта сторона (дворца, — И. 3.), — писал в 1863 г. Ф. Домбровский, — оканчивается довольно красивым теремом, одна сторона которого образует над воротами, составляющими противоположный выезд из дворца, род беседки, но только поменьше той, которая возвышается над главным въездом от речки Чурук-Су».

Корпус неоднократно ремонтировался. Последняя по времени реставрация относится к 1992—1993 гг. (проводились оштукатуривание и окраска стен).

