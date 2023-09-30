День в истории: лидер московского концептуализма и вдохновитель дервишей

Чем примечательна дата 30 сентября?

С разные годы 30 сентября Ян Нагурский впервые выполнил мертвую петлю на гидросамолете, объявили об открытии пенициллина, в Дании напечатали карикатуры на пророка Мухаммеда. Родились: певица Аида Гарифуллина, гимнастка Алия Мустафина, художник Илья Кабаков, поэт Джалаладдин Руми. Умерли: актеры Василий Качалов и Джеймс Дин, писатель Роберт Штильмарк, филолог и искусствовед Дмитрий Лихачев. Подробнее — в материале «Реального времени».

Арбитражный суд спас хлебозавод

30 сентября 1948 года в Москве умер актер Василий Качалов. Василий Шверубович родился в Вильне (ныне — Вильнюс), поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского университета, где играл в драматическом студенческом кружке, вскоре стал актером Театра литературно-артистического общества. Его владелец Алексей Суворин придумал актеру сценический псевдоним «Качалов». В Казани он впервые выступил c труппой Казанско-Саратовского товарищества драматических артистов 26 августа 1897 года. В феврале 1900 года Качалов покинул Казань, ему предложили вступить в труппу Московского художественного театра.

30 сентября 1987 года родилась Аида Гарифуллина. Будущая оперная дива серьезно заявила о себе в рамках программы «Одаренные дети Татарстана», выступив в Концертном зале имени Чайковского с Государственным симфоническим оркестром РТ. После Гарифуллина стала стипендиатом фонда Шаляпина «Лучший голос года», получила грант мэра Казани на обучение в Германии и уехала в Высшую школу музыки в Нюрнберге, далее был Венский университет музыки, где она дебютировала в опере Моцарта «Так поступают все», исполнив партию Деспины.

realnoevremya.ru

30 сентября 1994 года в Егорьевске (Московская область) родилась гимнастка Алия Мустафина. Ее отец был бронзовым призером Олимпийских игр 1976 года в Монреале по греко-римской борьбе, он отвел дочь в шесть лет в спортивную секцию. Мустафина — двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях, пятикратный призер Олимпийских игр, трехкратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы, семикратный призер чемпионатов Европы и девятикратный призер чемпионатов мира. На ежегодном «Балу Олимпийцев России-2012» в Кремлевском дворце ее признали лучшей спортсменкой года.

30 сентября 2022 года «Реальное время» сообщило, что Арбитражный суд Татарстана вынес решение по иску конкурсного управляющего «Татфондбанка» в лице Агентства по страхованию вкладов к Казанскому хлебозаводу №3, который задолжал по кредиту сотни миллионов рублей. АСВ требовало неустойку в 200 млн рублей, но арбитраж удовлетворил требования лишь частично. Суд сослался на то, что хлебозавод ведет «общественно значимую деятельность по производству хлебобулочных изделий и взыскание неустойки может привести к неблагоприятным последствиям». Решение суда вышло 8 месяцев спустя после того, как коллектив предприятия пожаловался, что их завод хотят закрыть, а «Ак Барс холдинг» отказался от этих планов, сославшись на «социальную напряженность».



Ринат Назметдинов/realnoevremya.ru

Школа «Сретенского бульвара»

30 сентября 1916 года летчик Ян Нагурский первым в мире выполнил мертвую петлю на летающей лодке М-9, биплане с двигателем 150 лошадиных сил. Фюзеляж и межкрыльные стойки его были выполнены из фанеры, а крылья и хвостовое оперение были полотняными. М-9 развивал максимальную скорость полета 110 км/ч, посадочную — 85 км/ч, мог подняться на 3 километра. Для выполнения трюка Нагурский решил выяснить, как долго гидроплан может набирать высоту направленный вертикально, и через сколько времени рули теряют силу влияния на управление. В результате он выполнил две мертвые петли подряд.

30 сентября 1933 года родился Илья Кабаков, один из самых ярких представителей московского концептуализма. Выпускник Художественной школы при Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры и Суриковского института, он начинал с иллюстраций к детским книгам, при этом также занимался подпольными выставками, его работы попали за рубеж в 1960-е, а по адресу его мастерской часть авангардистов получила название «школа «Сретенского бульвара». В 1980-е сосредоточился на инсталляции, в 1989-м переехал в Берлин, выставляясь в таких музеях, как Центр Помпиду и кельнский Кунстхалле. В феврале 2008 года работа Кабакова «Жук» была продана на аукционе Phillips de Pury & Company за 2,93 миллиона фунтов стерлингов. В 2019-м Третьяковская галерея анонсировала открытие музея Кабакова. Скончался 27 мая этого года.

Вдохновитель дервишей

30 сентября 1207 года в Вахше (ныне — Таджикистан) родился Джалаладдин Руми. Его отец был придворным богословом-юристом и суфием, а сын стал популярнейшим поэтом, пишущим на персидском языке. Он стал вдохновителем самого известного дервишского ордена Мевлеви, который основал в XIII веке его сын Султан Валад в Конье.

30 сентября 1928 года английский микробиолог Александр Флеминг объявил,что открыл пенициллин. Споры грибка надуло ветром из открытого окна, ученый обнаружил их в чашке, выяснив, что бактерии обладают устойчивостью к антибиотикам, если на них воздействовали малым количеством пенициллина либо, если антибиотик употреблялся слишком короткий срок. При этом Флеминг предупреждал, что пенициллин до определения диагноза использовать нежелательно. Его массовое производство запустили в США, куда в 1941 году отправились ученые Ховард Флори и Норман Хитли. Грибковыми спорами они пропитали пальто.

30 сентября 2005 года в датской газете Jyllands-Posten появилась статья, как писатель Коре Блюйтген написал популярную книгу об исламе для детей, но ни один художник не согласился рисовать к ней иллюстрации без условия сохранения анонимности. Журналист объяснял это запретом в исламе на изображение живых существ. Сопровождалась она 12 карикатурами на пророка Мухаммеда. Руководство газеты говорили, это демонстрация осуществления на практике свободы слова. Однако многие мусульмане как в самой Дании, так и за ее пределами увидели в карикатурах сознательную провокацию. МИД 11 исламских государств потребовали от датского правительства извинений, некоторые закрыли свои посольства в Дании. Начался бойкот датских товаров. Некоторые издания перепечатывали карикатуры. В январе 2006 года датские власти отказались возбудить уголовное дело по факту публикации, а в феврале руководство Дании отказалось приносить официальные извинения.

