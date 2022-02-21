Метшин: Казанский хлебозавод №3 продолжает работать

Фото: Ринат Назметдинов

На отчетной сессии Казгордумы мэр Казани Ильсур Метшин прокомментировал планы по закрытию Казанского хлебозавода №3. Вопрос о работе завода задал ему депутат от КПРФ Альмир Алеев.

По словам мэра, предприятие продолжает работу. Он добавил, что, кроме эмоций, должны работать законы рынка. В Казани открывается много новых предприятий, где очень нужны рабочие руки.

Фото: Ринат Назметдинов

В январе в интернете появилась петиция с просьбой не закрывать Казанский хлебозавод №3. Авторы обратились к президенту России Владимиру Путину. Они утверждали, что собственник завода, холдинговая компания «Ак Барс», планирует с марта 2022 года остановить деятельность завода и передать бренд и производство в АО «Булочно-кондитерский комбинат».

После этого в пресс-службе холдинга сообщили, что не будут закрывать завод из-за социальной напряженности.

Дарья Акимова