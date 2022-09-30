Казанскому хлебозаводу №3 разрешили не платить огромную неустойку АСВ

Суд снизил размер требований агентства по кредиту ТФБ на сумму 200 млн рублей в три раза

Арбитражный суд Татарстана вынес решение по иску конкурсного управляющего «Татфондбанка» в лице Агентства по страхованию вкладов к Казанскому хлебозаводу №3, который задолжал по кредиту сотни миллионов рублей. АСВ требовало неустойку в 200 млн рублей, но арбитраж удовлетворил требования лишь частично. Суд сослался на то, что хлебозавод ведет «общественно значимую деятельность по производству хлебобулочных изделий и взыскание неустойки может привести к неблагоприятным последствиям». Решение суда вышло восемь месяцев спустя после того, как коллектив предприятия пожаловался, что их завод хотят закрыть, а «Ак Барс холдинг» отказался от этих планов, сославшись на «социальную напряженность».

Откуда взялась неустойка



Ранее конкурсный управляющий ТФБ, ГК «Агентство по страхованию вкладов», потребовал у АО «Казанский хлебозавод №3 возместить 380 млн рублей по договорам 2014 года еще в 2019 году, тогда суд отложил заседание, впрочем, признав недействительным соглашение банка с хлебозаводом. На этот раз Арбитражный суд РТ рассматривал иск на сумму уже 201,5 млн рублей, включая неустойку в размере 197,2 млн рублей.

Речь в иске шла лишь об одном кредитном договоре под 10% на 300 млн рублей на пополнение оборотных средств, который хлебозавод заключил с банком 16 апреля 2014 года. Хлебозавод обещал вернуть всю сумму не позднее 15 января 2018 года. В противном случае компании пришлось бы выплатить неустойку в размере уже двойной ставки за пользование кредитом. Банк 300 млн рублей выдал. А хлебозавод в декабре 2016 года долг погасил. Однако 27 февраля 2018 года судом сделка по списанию со счета хлебозавода средств в счет погашения задолженности была признана недействительной. И к марту 2018 года образовалась просроченная задолженность в размере 306,8 млн рублей.

АСВ потребовало не только эту сумму, но также почти 50 млн рублей неустойки и 6,8 млн рублей просроченных процентов. В марте 2019 года суд удовлетворил требования. Казанский хлебозавод №3, как выяснилось потом, погасил не весь долг, а только его основную часть, не став выплачивать неустойку, решив, что она слишком завышена.

Фото: realnoevremya.ru

Хлебозавод №3 осуществляет «общественно значимую деятельность»

Арбитражный суд РТ встал на сторону хлебозавода, заявив в конце сентября 2022 года, что ответчик является слабой стороной, проекты договоров подготовлены банком как профессиональным участником кредитных отношений, «у ответчика не было возможности влиять на условия кредитных договоров». Суд также принял во внимание, что в 2016 году со счета хлебозавода были списаны деньги на погашение кредитных обязательств, но в последующем эта сделка была признана недействительной и долг был вновь восстановлен.

Кроме того, в суде учли и тот факт, что хлебозавод осуществляет «общественно значимую деятельность по производству хлебобулочных изделий и взыскание неустойки может привести к неблагоприятным последствиям». Судья сослался на то, что правительство России в отдельных случаях может ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве, чтобы защитить должников, — компаниям, подпадающим под такой пункт закона о банкротстве, не начисляются неустойки.

Пользуясь таким мораторием (он, к слову, закончится 1 октября 2022 года), суд сделал перерасчет неустойки, снизив ее до однократной учетной ставки Центробанка: с 201,5 млн рублей до 63 миллионов.

По данным списка аффилированных лиц, 53% акций Казанского хлебозавода завода №3 ныне принадлежат «Холдинговой компании «Ак Барс», 39,1% — компании «Инвестиции и консалтинг», бенефициаром которой, согласно информационному ресурсу «СПАРК-Интерфакс», является Иван Егоров — гендиректор холдинга. Уставный капитал компании — 1,1 млн рублей, чистые активы предприятия — 228,3 млн рублей.

На заводе, до того практически не бравшем кредитов, действительно в 2014 году появляется краткосрочная задолженность в 325,2 млн рублей (годом ранее она не превышала 18,7 млн), которая затем тревожно выросла в два раза, составив в 2016 году уже 717,7 млн рублей. В том же году хлебозавод №3 выплатил основную часть долга. Сегодня его краткосрочные долги не превышают 158,2 млн рублей (вновь кредит компания взяла два года назад). Кредитная нагрузка не сказалась на оборотах, которые ежегодно колеблются на отметках 1,6—1,8 млрд рублей. Высокой прибылью, впрочем, хлебозавод похвастаться не может, чистая прибыль как раз резко упала в 2015 году — с 13,6 млн до 4,3 млн рублей. И с тех пор только снижалась, составив в прошлом году лишь 3 миллиона.

Фото: Ринат Назметдинов/ realnoevremya.ru

Как работники отстояли хлебозавод

Любопытно, но решение об отказе выплаты неустойки в размере 200 млн рублей Арбитражный суд РТ принял спустя всего несколько месяцев после того, как хлебозавод планировали закрыть. В конце января, когда появились слухи об этом, в Сети появилась петиция с просьбой не закрывать Казанский хлебозавод №3. Авторы обратились к президенту России Владимиру Путину. Напомнив, что хлебозавод начал свою работу в 1939 году и на сегодняшний день это крупнейшее предприятие Татарстана, где работают более 1 500 человек.

Причиной волнений стало то, что собственник завода с марта 2022 года планировал остановить деятельность хлебозавода, передать бренд и производство в АО «Булочно-кондитерский комбинат». По сведениям авторов петиции, таким образом полностью бы закрылась производственная площадка, а землю бы передали девелоперам.

Решение о снижении издержек таким образом было принято холдингом еще в 2020 году: советы директоров АО «Казанский хлебозавод №3», АО «Булочно-кондитерский комбинат» (БКК) решили сконцентрировать производство хлебобулочного производства холдинга на площадке БКК. Площади комбината, распложенные в Ново-Савиновском районе Казани, позволяли увеличить мощности производства, учитывались вопросы логистики, возраста и технического состояния оборудования и помещений.

В холдинге отметили, что рынок хлебобулочных изделий ежегодно сокращается. Только за последнее десятилетие потребление хлеба в целом в России в расчете на одного жителя упало с 66 до 49 кг в год — на 26%. Как следствие падения спроса — снижается и предложение. За последние 10 лет объемы производства хлебозавода №3 сократились на 36% (с 32 до 20,5 тыс. тонн хлебобулочных изделий в год). Средняя загрузка производственных мощностей в 2021 году не превышала 60%. Кроме того, БКК вложил в производство в последние годы до 300 млн рублей (хлебозавод №3, напомним, брал те же 300 млн — лишь на оборотные средства) и обещал обеспечить Казань хлебом с запасом до 30%.

Однако после того, как тысячный коллектив хлебозавода пожаловался, предприятие решили не закрывать. Объединение «Казанского хлебозавода №3» с «Булочно-кондитерским комбинатом» было отменено, точнее, приостановлено «из-за социальной напряженности». При этом холдинг не отказался полностью от проекта по концентрации производства хлебобулочных изделий на единой площадке и обещал продолжить мониторинг деятельности обоих своих заводов.