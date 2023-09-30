Великие воины Татарии: Ибрагим, защитник Казанского ханства

Укрепление власти и процветание страны. Часть 10-я.

Фото: Роман Хасаев/realnoevremya.ru /Хан Ибрагим похоронен в мавзолее на территории Кремля

«Реальное время» продолжает рассказывать о полководцах, военных организаторах и героях войн, которые либо представляли татарский народ, либо оказали серьезное влияние на его становление. Наша цель — показать боевой дух праотцов татар и других народов, населяющих Россию. Продолжаем цикл материалов рассказом об успешном военачальнике, хане Казанского ханства, при котором оно достигло наивысшего расцвета.

Второй сын и дядя

Ибрагим стал ханом некоторым образом случайно. Он был младшим сыном казанского хана Махмуда и внуком Улуг-Мухаммеда. После смерти отца на трон сел его брат Халиль, но правил сравнительно недолго. Наши источники молчат об обстоятельствах его царствования и смерти. Определенно можно сказать, что эти годы были довольно спокойными для Казанского ханства и его развития. В 1467 году Халиль умер и встал вопрос о его наследнике. После некоторой политической борьбы трон занял его брат Ибрагим. Он, по тогдашним обычаям, женился на его вдове Нур-Султан, дочери ногайского бека Тимура. До этого у него уже была жена Фатима, которая родила ему троих сыновей — Ильхама, Мелик-Тагира и Худай-Кула.

Очевидно, что женитьба на вдове Нур-Султан, кроме следования обычаю, стала важнейшей деталью, обеспечившей хану поддержку ногаев, что и определило выбор татарской клановой аристократии. Возможно, в этой женитьбе и был политический расчет, но между молодыми людьми возникла явная взаимная симпатия и даже любовь, результатом которой стали прекрасные сыновья — Мухаммед-Амин и Абдул-Латиф.

Определенная заминка, вызвавшая политический кризис, была связана с тем, что в Московском княжестве находился иной претендент на ханский престол. Это был сын Улуг-Мухаммеда Касим, который был направлен в Москву для обеспечения условий для получения дани и поддержки великого князя Василия Темного. Там он отличился в междоусобной войне против Дмитрия Шемяки и получил в удел Касимов с округой, где издавна проживали служилые татары. Касим был явным претендентом на власть в Казани, поскольку за ним стояла традиция, когда власть наследует старший в роде. Но, очевидно, что его кандидатура была отвергнута казанскими карачибеками. И тогда он решил взять власть силой, втянув в конфликт два государства.

«О приходе в Москву царицы крымской Нур-Салтан». предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой НБРТ

Первая битва за Казань



Весной 1467 года Касим, заручившись военной поддержкой московского великого князя, двинулся в поход на Казань, «а с ними великого князя воеводы». Нельзя исключить, что он мог надеяться на поддержку части казанской аристократии — «надеяся на них, а лести их не ведаа». Но эти расчеты оказались тщетными. Более того, приведя московские войска, Касим выставил себя проводником политики Москвы, что было неприемлемо для татарской знати. Она консолидировалась под властью нового хана. Казанский флот блокировал переправу и не дал касимовскому войску пересечь Волгу. Все попытки переправы потерпели неудачу и Касим вынужден был отступить. Однако в Москве эту смуту решили использовать для военного реванша, начав готовиться к новому походу. Но зимой 1467 года Касим внезапно умер. Но война уже шла своим чередом.

В ответ на набег Касима зимой 1468 года казанские войска вторглись в Верхнее Поволжье и осадили город Галич, наступали на Муром. А московские войска разорили земли луговых мари, в свою очередь вызвав новые столкновения.

Весной 1468 года война переместилась на север. Московская судовая рать прошла по Вятке, Каме и Волге, разоряя владения Казанского ханства. А казанская рать подчинила себе Вятскую землю. Война набирала обороты. На следующий год великий князь Московский решил нанести решающий удар по Казани. Для этого был разработан план концентрических ударов с разных сторон. Пешее войска двинулось по Горной стороне, стараясь выйти на переправу через Волгу, по которой двигалась судовая рать с артиллерией и запасами, а с севера по Каме следовала еще и судовая рать, которая должна была сковать татарские войска в Прикамье.

Но хан Ибрагим подготовил страну к обороне, собрав все силы под Казанью. Флот перекрыл Волгу и блокировал движение не только судовой рати, но и всего войска, не позволяя ему переправиться в Приказанье. По словам летописца, «…и тако бишася весь день тои до самые ночи и раззидошася коиждо на свои берег». Интересно, что это первое известие о казанском флоте с легкими пушками на борту и ведущими речное сражение с московской судовой ратью. Встретив сопротивление, московское войско было вынуждено повернуть обратно, «не учинив ничтоже». В это время другая судовая рать, задержавшись в пути, подошла к Казани, не зная об отступлении войска. Здесь они попали в засаду. Казанский флот, обстреляв их, атаковал и начал брать суда на абордаж. Только часть судов сумела прорваться к Нижнему Новгороду.

Новый поход осенью 1469 года привел к заключению мира и восстановлению мирных отношений на условиях выдачи русских пленников и невмешательства Москвы в дела Казанского ханства. Можно сказать, что умело организованная оборона и тактика, особенно активное использование флота привели хана Ибрагима к успеху. Мир позволил Ибрагиму укрепить свою власть и способствовал процветанию страны.

Встреча Касима и Ибрагима у Волги. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой НБРТ

Воля хана



Фактически следующие годы правления хана Ибрагима были мирными. Казань процветала, превратившись в один из крупнейших и красивейших городов Поволжья.

Мирные отношения были прерваны столкновением интересов Москвы и Казани в Вятской земле. Территория эта часто была в двоеданнических отношениях с соседями, снабжая их пушниной и сырьем — железом, солью и медью. Но растущее Московское государство стремилось подчинить Вятку своей власти. Это привело к короткой, но ожесточенной войне 1478 года, когда хан Ибрагим вступил в Вятскую землю, где «грады дашася его воле». В ответ великий князь Московский выслал судовую рать на Казань, которая ничего не добившись, вернулась обратно. В условиях разгоравшейся войны Москвы против хана Большой Орды Ахмада стороны согласились возобновить мирные отношения.

Казанский хан Ибрагим показал себя прекрасным полководцем, который, не имея превосходства в военной силе, смог выработать тактику обороны, которая позволила Казани выстоять в борьбе против более сильных противников — Московии и Большой Орды.

Искандер Измайлов