Цивилизация Золотой Орды и татарских ханств: ярлыки казанских и крымских ханов

Фото: использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

К празднованию 750-летнего юбилея образования Золотой Орды Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ выпустил издание об истории этого древнего государства и татарских ханств. В книгу сотрудников вуза (авторский коллектив: И.М. Миргалеев, Роман Хаутала, Э.Г. Сайфетдинова, Т.Р. Галимов, А.В. Аксанов) вошли результаты современных академических исследований, которые могут заинтересовать всех, кто увлекается средневековой отечественной историей. В блоге института «Татарский мир» приводится четвертая часть наиболее интересных фрагментов этого труда.

Ярлыки казанских и крымских ханов

Яркими образцами искусства каллиграфии и печатной миниатюры являются ярлыки казанских и крымских ханов: ярлык хана Сахиб-Гирея (1523), ярлык казанского хана Ибрагима, ярлык крымского хана Хаджи-Гирея I (1453), ярлык хана Менгли-Гирея (1472, 1507).

Красный нишан хана Сахиб-Гирея. предоставлено realnoevremya.ru институтом истории/ татаровед.рф

Отдельно нужно напомнить о каллиграфии в форме эпиграфических памятников, которые сохранились до наших дней на старинных кладбищах татарских деревень и крупных поселений Заказанья, Астраханской области, Крыма.



Ярлык казанского хана Ибрагима. предоставлено realnoevremya.ru институтом истории/ татаровед.рф

Текст Ярлыка казанского хана Ибрагима.:



I Ибраһим ханымыз.

II суйургал сүзем. Ходай ризасы өчен. Мөхәммәт рәсүл-Аллаһ шәфагате өчен бу үксез углул,

III тол хатунны азат тархан булсын тидек. Бу азат йибәрелгән кем ирсәләрнең аты: башлыг

IV Гөл-Бостан-хатун, угылы Мөхәммәт-Газиз-хан, нәсәбе шаһ, нәсәбе Җанәкә-солтан. Бу атлы кем ирсәләрне азат,

V йибәрелде; тәкый Хуш-Килде атлыг чүрәсен бергә булсын тидек, вә тәкый Мө-хәммәт-Гали Мөхәммәт-Газизнең

VI ийәсе суйургап биргән бу ике тамга урманын суйургап, ил агалары берлә ирәк-тә суйургадык.

VII Болардин билгесез кем-кем ирсә урманларына йөремәсенләр, иген-саба сөрсә, хәзре-инар,

VIII алмасынлар; боларга көч берлә кунак кундырмасынлар, тархан, илче олаг-алмак тотмасынлар;

IX кайу ма йандин көч тигермәсенләр тип, бу Хәйдәр-Гали-солтанның азат йибәр-гән Гөл-Бостан-

X -хатун, углы Мөхәммәт-Гали-Газиз-хан, нәсәбе шаһ, нәсәбе Җанәкә-солтан, тәкый Хуш-Килде атлы чүрәсе

XI бу кем ирсәлә тота торган санлыг йарлыг бирелде. Тарих сигез йөздә, рамазан айының әүвәлендә бетелде.

XII Хаҗи Корбан-хафиз бетелде.

Ювелирное искусство Казанского ханства

Ювелирное искусство Казанского ханства характеризуется высоким уровнем исполнения. Одни из самых известных ханских регалий — бывшая корона татарских ханов «Казанская шапка» и ханский трон. В Крымском ханстве существовали цеха ювелиров-филигранщиков, чеканщиков и литейщиков, которые в основном обслуживали внутренний рынок, и только четвертая часть отправлялась за пределы Крыма.



Искусство татарских ханств впоследствии стало образцом для подражания в творчестве русских мастеров. Доказательством тому являются характерные для XV—XVI вв. мотивы и композиции орнамента, ставшие популярными в убранстве русской архитектуры. Татарское влияние на русскую культуру проявилось не только в языке, в который вошли новые слова и тюркизмы, но и в украшении тканей, ювелирных изделий, в частности предметов обихода царского двора, покроя боярской одежды и обуви.