Ми-38 задержали на взлете: арктическую партию для МЧС России откладывают

КВЗ откладывает серийный выпуск вертолетов для спасателей из-за смены приоритетов по доводке турбовального двигателя ТВ7-117В

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Проект тяжелого пассажирского вертолета Ми-38, имевшего великолепные шансы на выход в небо по контракту с МЧС России, снова встал на паузу. Согласно осенним корректировкам в программу развития отечественной авиационной отрасли, производство новой машины переносится на 2026—2027 годы. Срезан и прогнозный выпуск «Ансатов». Их, похоже, заместит проверенная машина Ми-8МТВ-1, чью сборку решено увеличить в 1,5 раза — до 74 вертолетов в 2024—2025 годах. По мнению авиационных экспертов, смещение сроков по Ми-38 связано с приоритетным исполнением гособоронзаказа по выпуску двигателей для боевой авиатехники. «Все понимают, что надо работать на победу», — отметил главный редактор портала «Авиация России» Андрей Величко.

Корректировки в развитии авиаотрасли

В сентябре опубликовали обновленную комплексную программу развития авиационной отрасли России до 2030 года, утвержденную распоряжением правительства №2259. Впервые в ней изложен детальный прогноз производства воздушных судов всех типов. В документе конкретно указано, какое количество авиатехники той или иной модификации будет ежегодно собираться в предстоящие 7 лет. Исходная версия программы была опубликована еще в июле этого года, но в конце августа федеральные власти радикально изменили первоначальный прогноз. Оба документа подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Заметные корректировки, в частности, коснулись казанской вертолетной «линейки». КВЗ, как известно, собирает санитарные вертолеты «Ансат», классические Ми-8МТВ-1 и планировал в этом году запустить в серию тяжелый вертолет Ми-38 по контракту с МЧС России. Два года назад ведомство заказало поставку 9 вертолетов Ми-38. Именно по этой новинке и пришелся «воздушный секвестр».

КВЗ собирает санитарные вертолеты «Ансат», классические Ми-8МТВ-1 и планировал в этом году запустить в серию тяжелый вертолет Ми-38. Максим Платонов/realnoevremya.ru

Ми-38 отложили до лучших времен

Согласно сентябрьскому прогнозу, собирать машину в предстоящие 3 года будут «поштучно», а не серийной партией. Предварительный график выглядит следующим образом: две винтокрылые машины в 2025 году, пять — 2026-м и семь машин — в 2027-м.

Эта динамика хуже июльской версии прогноза. Тогда планировалась регулярная сдача по пять вертолетов Ми-38, начиная с 2025—2026 года, следует из первой версии комплексной программы развития авиационной отрасли России.

И совсем хуже относительно контрактных обязательств с МЧС России. Согласно им, первый вертолет должен быть сдан в конце 2023 года, а остальные восемь машин — до конца 2024 года. Иначе говоря, выполнить контракт хотели за один год, а теперь его исполнение растянется на 3 года — до 2027-го.

Правда, стартовый Ми-38 СП может быть передан в этом году. По крайней мере, поставка одного вертолета в 2023 году появилась в обновленном прогнозе правительства РФ. Хотя в первоначальном варианте его передача значилась лишь в 2024 году. Как будет на самом деле — неясно. «Реальное время» направило запрос в пресс-службы «Вертолетов России» и МЧС РФ, но ответов пока не получило.

Стартовый Ми-38 СП может быть передан в этом году. Максим Платонов/realnoevremya.ru

Виновата катастрофа Ил-112?

МЧС России называли первым и крупным покупателем Ми-38. Для этого ведомства планировалось построить всю партию в арктическом варианте для службы в экстремальных условиях. КВЗ заявлял, что первый борт готов с полноценным, как в самолете, салоном и местом для бортпроводника. Стоимость контракта не называлась. Данные о заключенном контракте отсутствуют в системе «СПАРК-Интерфакс». Но если отталкиваться от средней стоимости машины в 1 млрд рублей, тогда речь может идти о сумме госконтракта в 9—10 млрд рублей.

Вообще, Ми-38 считается одной из дорогих машин в вертолетостроении. Ранее обсуждалось, что первым заказчиком может стать и Минобороны, но эта информация не подтвердилась. Почему же при подписании контракта МЧС обозначило в договоре поставки 2024 год?

— Дело в том, что в августе 2021 года во время испытаний самолета Ил-112 произошла катастрофа. Это случилось из-за пожара в двигателе ТВ7-117. Этот же двигатель с конструктивными изменениями используют на Ми-38. Авария случилась спустя две недели после подписания контракта с МЧС России. После этого все испытания с этим двигателем остановили, поставив под сомнение дальнейшую реализацию программы Ми-38. Двигатель был отправлен на серьезную доработку, — пояснил авиационный эксперт Роман Гусаров, добавив, что в мире нет ничего сложнее, чем авиационный двигатель.

КВЗ заявлял, что первый борт готов с полноценным, как в самолете, салоном и местом для бортпроводника. Максим Платонов/realnoevremya.ru

Ставка на проверенную «восьмерку»

Интересно, что корректировкам подверглись и прогнозные графики поставок других модификаций КВЗ. Если в июле прогнозировалась сборка 67 машин в 2023—2025 годах (23 — в 2023 году, 25 — в 2024 году, 19 — в 2015 году), то теперь — только 24 машины за 3 года. Похоже, что освободившиеся мощности займет сборка надежной и проверенной машины Ми-8МТВ-1, которая эксплуатируется десятки лет. Их количество увеличить в 1,5 раза — до 74 вертолетов в 2024—2025 годах, следует из документа. Всего планируется собрать около 400 машин казанской линейки до 2030 года, следует из прогноза. Это почти половина общероссийского объема в 763 вертолета. Перенос сдачи первой серии связан, скорее всего, с отставанием доводки турбовального двигателя ТВ7-117В, на котором летает Ми-38, считают эксперты.

— Подвижка сроков может быть связана с тем, что идет усиление акцента на самолетную версию этого двигателя, — высказал предположение Роман Гусаров. — Сейчас предприятие ОДК одновременно готовит несколько версий двигателя — два самолетных и один вертолетный. Как я понимаю, самолетные версии сейчас в приоритете. Почему? Существующий парк вертолетов в стране больше, чем самолетный. По большому счету, дефицита в вертолетах нет. Трудно сказать, насколько остро МЧС нужен именно такой вертолет, но мне кажется, что со своими задачами ведомство справляется с вертолетами Ми-8, Ми-26. У них достаточно разнообразная линейка вертолетной техники, так что МЧС не пострадает.

— Этот вертолет больше предназначался для перевозки ВИП-пассажиров, а не для выполнения поисково-спасательных операций. Вряд ли задержка будет оказывать влияние на деятельность МЧС России, — согласен Андрей Величко, добавив, что другая причина может быть связана с тем, что двигателей просто не хватает. — В условиях СВО выпуск боевых вертолетов требует увеличения производства двигателей. ТВ7-117В используется на вертолетах марки Камова, которые участвуют в спецоперации. Задержка может быть связана именно с этим — производитель двигателей не успевает выполнять заказы. Из-за этого программа Ми-38 для МЧС сдвигается.

В МЧС РФ достаточно разнообразная линейка вертолетной техники. Максим Платонов/realnoevremya.ru

Кроме того, для этих машин не хватает комплектующих: «Негативным фактором, влияющим на развитие российской авиационной промышленности, стала санкционная политика некоторых иностранных государств, последствия которой выражались в ограничении импорта критических технологий, снижении возможности закупки иностранных комплектующих изделий и материалов, а также оборудования в рамках инвестиционных проектов. В начале 2022 года масштаб санкций стал беспрецедентным. Восполнить выбывающий парк иностранных воздушных судов за счет отечественных самолетов быстро не получится — все еще высока степень импортозависимости отечественного авиационного строения», — говорится в программе. По словам чиновников, исполнение гособоронзаказа является главным приоритетом, что понимают обе стороны контракта.