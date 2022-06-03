«Вину частично признаю»: отец новых долгостроев Казани встретил юбилей за решеткой

Следователи готовятся предъявить финальное обвинение депутату Марату Саттарову

Фото: Ирина Плотникова

Как стало известно «Реальному времени», ущерб по уголовному делу новой волны обманутых дольщиков в Казани может превысить 200 млн рублей. На проблемных стройках жилых комплексов «Мелодия», «Жардин» и «Поколение» опера и следователи накопали материалы на шесть эпизодов преступлений, включая хищения путем обмана и растраты. Однако по этим тяжким статьям пока не предъявляли обвинение бизнесменам-депутатам Дмитрию Елину и Марату Саттарову. Первый — на свободе, в марте сдал проблемный дом и, возможно, избежит суда. Второму в конце мая, за несколько дней до дня рождения, продлили прописку в следственном изоляторе.

Позвонил подельнику — попал в СИЗО



В этот четверг казанскому застройщику Марату Саттарову исполнилось 40 лет. Отмечать этот юбилей не принято, да в СИЗО и условия неподходящие. Под стражей депутат Богородского поселения Пестречинского района РТ и директор ООО «Финансово-инвестиционная компания «ИнвестБизнесХолдинг» находится уже полгода.

Информацию о его аресте ни СК, ни прокуратура до дольщиков не доводили. Потому некоторые из заждавшихся новоселья клиентов постят сообщения в сетях: мол, Саттаров и его партнер Дмитрий Елин «до сих пор гуляют на свободе». Как выяснило «Реальное время», Елину меру пресечения через суд не избирали. Почему — в СК не объясняют. Впрочем, свободу подозреваемый использовал с умом — уже в ранге фигуранта дела смог изыскать средства и силы для сдачи своего объекта — ЖК «Жардин».

Саттарова после задержания в июне 2021 года суд ограничил запретом определенных действий, чтобы лишить возможности влиять на ход следствия. А через пять месяцев поменял решение и отправил в СИЗО — по ходатайству следователя 4-го отдела Следкома по РТ Юлии Муниной, которая ссылалась на поступивший от оперативников рапорт о телефонных переговорах между фигурантами Саттаровым и Елиным в нарушение установленного судом запрета.

Свободу подозреваемый Елин использовал с умом — уже в ранге фигуранта дела смог изыскать средства и силы для сдачи своего объекта — ЖК «Жардин». Фото: Фонд дольщиков РТ

Защита требовала документального подтверждения разговоров, намекая на голословность доводов, но добиться возврата более мягкой меры пресечения не смогла.



На днях Приволжский суд Казани рассмотрел ходатайство о продлении ареста Саттарову. Представитель СК напомнила — первое дело по сообщению о хищении и нецелевом использовании средств дольщиков ЖК «Мелодия» было возбуждено в декабре 2020 года — в отношении неустановленных лиц, подозреваемых в особо крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации (ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 201 УК РФ). «В одном производстве с этим делом сейчас расследуются еще пять уголовных дел, возбужденных в отношении Саттарова, Елина и неустановленных лиц», — сообщила следователь Мунина.

В действиях застройщиков следствие усматривает составы злоупотребления полномочиями с причинением тяжких последствий и без таковых (ч. 1 и ч. 2 ст. 201 УК РФ), привлечения средств граждан в сферу долевого строительства с нарушением законодательства (ч. 1 и ч. 2 ст. 200.3 УК РФ). Самыми свежими в этом деле являются два эпизода растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), их возбудили в январе 2022 года.

Впрочем, обвинения Саттарову и Елину предъявлены лишь по статье 201 УК РФ.

Силовики нашли растраты в «Мелодии»

Претензии в части растраты связаны с передачей прав на помещения в ЖК «Мелодия» — 17-этажке на 170 квартир по улице Габишева. По версии СК, преступные действия Саттаров совершил при руководстве двумя коммерческими организациями — ООО «ФИК «ИнвестБизнесХолдинг» и ООО «Пик+», выступавшего застройщиком «Мелодии».

В 2011-м первая компания получила заем в 71 млн рублей у частного инвестора Замалеева для строительства дома на Жуковского. А в 2016—2017 годах Саттаров решил вернуть часть долга площадями в ЖК «Мелодия» под встроенный детсад и магазин. На бумаге между первой и второй фирмой обвиняемого директора оформили договор инвестиционного участия на 26,97 млн рублей — фиктивный и неоплаченный, по версии силовиков, якобы урегулировавший вопрос долгов между компаниями «ИнвестБизнесХолдинг» и ООО «Пик+». А дальше ИБХ уступил права собственности на строящиеся в доме детсад и магазин тому самому инвестору совсем другой стройки.

В 2016—2017 годах Саттаров (справа) решил вернуть часть долга площадями в ЖК «Мелодия» под встроенный детсад и магазин. Фото: Ринат Назметдинов

Сделки совершались вопреки интересам «Пик+» и на заведомо невыгодных для компании-застройщика условиях, считают в Следкоме. Второй эпизод растраты в деле Саттарова связан с передачей тому же частному инвестору в мае 2017-го права собственности на две квартиры в том же недострое на Габишева. Оплата за них не поступала. Ущерб при возбуждении дела оценили в 7,8 млн рублей. По мнению правоохранителей, при оформлении документов директор стройфирмы уже предвидел возможные последствия своих действий в виде банкротства ООО «Пик+».



Строительство ЖК «Мелодия» началось в 2016 году, сдать обещали в 2017-м. Потом — в 2018—2019-м. Высотку возвели, провели тепло, на стадии монтажа внутренних сетей, проводки и отделки работы замерли. Обязательства застройщик так и не исполнил. Сейчас дом достраивается в рамках федеральной программы поддержки дольщиков совместно с Фондом развития территорий. На условиях софинансирования из федерального и республиканского бюджетов выделено 190 млн рублей. Работы ведет подрядчик «Бриз». В последний раз дольщикам обещали сдачу объекта в «теплый сезон текущего года». Речь идет об осени, уточняют в региональном Фонде защиты прав обманутых дольщиков.

Строительство ЖК «Мелодия» началось в 2016 году, сдать обещали в 2017-м. Фото: Ринат Назметдинов

Версия СК: займы в свой карман и незаконный вывод 118 млн рублей

Источники «Реального времени» связывают проблемы застройщика с серьезным отступлением от утвержденного властями проекта — он предусматривал подземный паркинг. Места для авто обещали и новоселам, однако уже на стадии котлована застройщик от паркинга отказался, и якобы на тот момент проблем с контролирующими стройку службами не возникло. А потом дом без паркинга власти принимать отказались. После чего проблемы появились еще на двух связанных стройках — пятиэтажного ЖК «Жардин» на 30 квартир по улице Аэропортовской и 20-этажки ЖК «Поколение» на 162 квартиры по Аделя Кутуя.

Разрешение на застройку участка в районе старого аэропорта получал еще «Пик+», а вот заказчиком выступал «Мегаполис» — компания второго депутата Богородского поселения Дмитрия Елина. Последний на фоне проблем дольщиков попал под проверки и был обвинен в злоупотреблении полномочиями и ухудшении финансового состояния компании-заказчика стройки с ущербом в 14,2 млн рублей. В Следкоме считают, что этот директор в 2019—2020 годах незаконно оформил в свою пользу займы из кассы компании. Вопреки интересам «Мегаполиса» и дольщиков ЖК «Жардин».

«Ранее следствием установлена причастность Елина к незаконному выведению денежных средств участников долевого строительства на сумму 4,2 млн рублей, Саттарова — на сумму 40 млн рублей средств дольщиков ЖК «Мелодия» и 74 млн рублей ЖК «Поколение», — комментировал ситуацию в январе 2022 года старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.

Недострой с символичным названием «Поколение» решили не достраивать ввиду готовности ниже 80%. Фото: t.me/fpdrt

Заметим, недострой с символичным названием «Поколение» решили не достраивать ввиду готовности ниже 80%. Стройка 20-этажки замерла на уровне 10-го этажа. Застройщик «Инвест-Строй Торг» стал банкротом. Директорами этой компании были Саттаров и Елин, бенефициаром — лишь последний.

Со ссылкой на решение наблюдательного совета Фонда развития территорий глава регионального Фонда защиты прав дольщиков Иван Новиков сообщал: «поколенцы» получат компенсации на общую сумму 428 млн рублей и выплаты стартуют уже 25 апреля. На вопрос «Реального времени», получил ли кто-нибудь из обманутых дольщиков эту компенсацию в мае, в фонде уклонились от ответа. Зато Иван Новиков отметил: с заявлением о возбуждении уголовных дел по данным ЖК общественная организация не обращалась.

Защита: «Отсутствуют доказательства совершенных преступлений»

«Вину я частично признаю», — заявил на заседании суда Марат Саттаров и попросил изменить «тяжелую» меру пресечения. «Прошу также учесть, что я не пользовался статьей 51 Конституции РФ (гарантирует право не свидетельствовать против самого себя, — прим. ред.). На все поставленные вопросы с моей стороны даны развернутые ответы — тем самым оказано полное содействие расследованию дела с предоставлением фактов и аргументов», — сообщил обвиняемый, намекнув при этом, что не вполне согласен с квалификацией и тяжестью собственных действий.

— Можно провести аналогию. Например, с постановлением Приволжского райсуда об аресте имущества моей супруги — 30 объектов в Московской области, которых реально нет. В собственности у нее только три объекта. Это было установлено на заседании апелляционной инстанции и новым решением райсуда — первая выписка из Росреестра за 2018 год показала то, чего нет, — рассказал Саттаров. По данным «Реального времени», в Росреестре произошедшее объяснили неким техническим сбоем.

«Вину я частично признаю», — заявил на заседании суда Марат Саттаров и попросил изменить «тяжелую» меру пресечения. Фото: Ирина Плотникова

Адвокат обвиняемого Марат Давлетов заявил: «Представленные материалы не содержат безусловных данных о причастности Саттарова к преступлениям. Несмотря на частичное признание вины моим подзащитным, в материалах отсутствуют доказательства совершенных преступлений».



Комментируя последний эпизод по растрате, защитник напомнил его фабулу из постановления о возбуждении: «Саттаров, используя полномочия директора «Пик+», вопреки законным интересам организации, с целью возврата ранее полученного займа Замалееву заключил с ним фиктивный договор долевого участия на помещения в строящемся ЖК...»

При этом Давлетов подчеркнул — договор долевого участия с Замалеевым недействительным не признан, а факт получения займа от Замалеева следствие считает установленным. «Так в чем тогда безвозмездность сделки с помещениями в ЖК?» — рассуждал адвокат.

Предложение о домашнем аресте судья Ильнур Гарифуллин отклонил — продлил содержание под стражей обвиняемого до конца августа.

Комментировать позицию защиты в перерыве заседания Саттаров и Давлетов не стали. Адвокат дал понять: частичное признание вины не касается обвинений ни в мошенничестве, ни в растрате. «Все деньги дольщиков вложены в стройки», — подчеркнул он.

Адвокат дал понять, частичное признание вины не касается обвинений ни в мошенничестве, ни в растрате. Фото: Ирина Плотникова

Общая сумма предварительно установленного ущерба в деле Саттарова — Елина сейчас превышает 167 млн рублей. Однако экспертизы еще не завершены и окончательное обвинение не предъявлено. Источники «Реального времени» полагают — на финише расследования сумма может перевалить за 200—250 млн рублей, ведь технически компаниями были привлечены средства 300 дольщиков. При этом достройка ЖК «Жардин» может обернуться для директора «Мегаполиса» частичной «амнистией» по этому делу.

Расследование планируют завершить уже в этом году. Впереди — оценка результатов экспертиз и допросы дольщиков недостроенного ЖК «Поколение» и новоселов ЖК «Жардин».