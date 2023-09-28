День в истории: Грушинский фестиваль и монстры рока

Чем примечательна дата 28 сентября?

В разные годы 28 сентября одобрили организацию в АН СССР лаборатории атомного ядра, начался Грушинский фестиваль, Озеров произнес: «Такой хоккей нам не нужен!», прошел фестиваль Monsters of Rock, «Формула-1» устроила ночные гонки. Родились: педагог Ахмедхади Максуди, первооткрыватель электронного парамагнитного резонанса Евгений Завойский, боец Ринат Фахретдинов, горнолыжница Коринн Зутер. Умерли: актер Халиль Махмутов, журналист Андрей Гаврилов, актриса Вера Орлова. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Десятикратный кандидат на Нобелевскую.

28 сентября 1868 года родился Ахмедхади Максуди. Учился, а потом преподавал в Апанаевском медресе, в частности написав популярную азбуку «Первый учитель», до революции изданную тиражом более 1 миллиона экземпляров. Работал в Бахчисарае, после — в 1-м Казанском мусульманском училище и 2-й Казанской гимназии. Издавал татарскую газету «Йолдыз» («Звезда»), инициировал открытие публичной татарской библиотеки «Китапхана Исламия». Также написал такие учебники, как самоучитель русского языка для мусульман России «Русистан. Практический учебник» и «Самоучитель татарского языка для русских». После революции преподавал, был арестован в 1932-м на 3 года и в 1938-м, вскоре освобожден.

28 сентября 1907 года родился Евгений Завойский. Через год семья переехала Казань, где Завойский окончил школу №10, физико-математический факультет КГУ. Заведовал кафедрой экспериментальной физики КГУ и кафедрой общей физики КАИ. Докторская диссертация была посвящена электронному парамагнитному резонансу, который он открыл — оно считается одним из важнейших в прошлом веке. Восемь раз номинирован на Нобелевскую премию по физике и дважды — по химии.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

28 сентября 1991 года умер журналист, главный редактор газеты «Вечерняя Казань» и народный депутат СССР Андрей Гаврилов. Родился 17 октября 1942 года в Казани. Работал на Казанском вертолетном заводе, в Кировском райкоме ВЛКСМ. По его инициативе была организована городская газета «Вечерняя Казань», первый номер которой вышел 1 января 1979 года. В 1980-е газета обрела широкую популярность, благодаря освещению острых тем, связанных как с жизнью Казани и Татарской АССР, так и с перестроечными событиями в СССР. С 1989 года был народным депутатом СССР, входил в Межрегиональную депутатскую группу. Гаврилов скоропостижно скончался от сердечного приступа. Похоронен на Арском кладбище Казани.

28 сентября 2012 года в Казани скончался актер Халиль Махмутов. Родился в деревне Катмыш Мамадышского района, поступал в театральное училище после работы бригадиром строителей, с 1966 года работал в театре имени Карима Тинчурина, с 1970 года, после окончания истфака КГУ, начинает в родном училище преподавать. В этом году на доме по адресу: ул. Жуковского, 9 была установлена мемориальная доска (автор — Рустем Габбасов).

28 сентября 2022 года «Реальное время» рассказало, что шанс выйти на волю раньше срока получил осужденный казанский бизнесмен — в нижнекамской колонии экс-капитан «Рубина» Сергей Харламов переквалифицировался в подсобные рабочие, а еще подключился к организации спортивных мероприятий для осужденных. После чего администрация колонии поддержала его ходатайство об УДО, и горсуд постановил — освободить VIP-заключенного. Но вмешалась прокуратура.

realnoevremya.ru

Такой — не нужен!

28 сентября 1942 года Государственный комитет обороны СССР выпустил распоряжение «Об организации работ по урану» и одобрил создание при Академии наук специальной лаборатории атомного ядра. Сейчас на территории России работают 10 АЭС. Среди крупных российских АЭС — Балаковская, Калининская (самая близкая к Москве), Курская, Ленинградская, Нововоронежская и Смоленская.

28 сентября 1968 года состоялся первый фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина. Тогда в урочище «Каменная чаша» собрались более 600 человек, чтобы почтить память студента Куйбышевского авиационного института, который погиб во время похода, спасая тонувших начальника метеостанции и его детей. Шел дождь, пелись песни. Лауреатами первого фестиваля стали трио «Бобры» (Анатолий Головин, Вячеслав Лунев, Владимир Кривцанов), Александр Маркевич, Александр Баркарь и Владимир Юхневич.

28 сентября 1972 года во время телетрансляции хоккейного матча СССР — Канада комментатор Николай Озеров произнес: «Такой хоккей нам не нужен!». Игра проходила во время Суперсерии, четыре матча в Канаде и еще четыре — в Москве. После того, как канадцы забросили вторую шайбу, на льду началась потасовка, а комментатор указал на на неспортивное поведение.

На болидах ночью

28 сентября 1991 года на Тушинском аэродроме прошел фестиваль Monsters of Rock, в котором участвовали группы Metallica, Pantera, AC/DC, Black Crowes и советские металлисты «Э.С.Т.». Его посетило, по разным оценкам, от 600 тысяч до 1 600 тысяч человек. Вход был бесплатным, спиртное проносилось без ограничений. Из-за этого фестиваль, который был окончанием одноименной серии в Великобритании, Нидерландах, Италии, Польше и Венгрии, называли «тушинским побоищем»: его охраняли почти 11 тысяч военнослужащих внутренних войск, милиционеров, работников ОМОН, а также порядка 300 автоинспекторов.

28 октября 2008 года впервые в истории «Формулы-1» в Сингапуре прошла ночная гонка. Вдоль трассы «Марина Бей», кроме прожекторов, разместили большие светящиеся шары. Протяженность ее круга составляла 5,065 километра, дистанция всей ночной гонки — около 309 километров. В среднем скорость достигала на прямых участках 300 км/час. Победу одержал испанец Фернандо Алонсо.

