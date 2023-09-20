«Подлили масло в огонь»: что случилось с ценами на бензин в России

Цены на бензин и дизель в России продолжают бить рекорды. Этому способствует и ослабление рубля. Экспорт нефти и нефтепродуктов стал более выгодным, чем продажа топлива внутри страны. По прогнозам экспертов, «черное золото» будет дорожать и дальше. Данные ОПЕК указывают на образование на рынке в IV квартале 2023 года крупнейшего за 10 лет дефицита в 3 млн баррелей в сутки. Что ждать от нефтяного рынка, скорректируются ли цены на бензин и почему в нефтеперерабатывающей стране образовался такой дефицит топлива — в обзоре «Реального времени».

Коварный демпфер

С сентября в России вдвое уменьшились демпферные выплаты — компенсации нефтяникам за продажу топлива на внутреннем рынке. Этот факт, наряду с ростом мировых цен на нефть и обвалом рубля, сделал экспортный рынок особенно привлекательным. В результате внутренние оптовые цены перешли к росту и сейчас находятся на критическом для независимых АЗС уровне, что вынуждает их поднимать цены в рознице, объясняет сложившуюся на топливном рынке ситуацию аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

Россия производит значительно больше бензина и дизеля, чем потребляет, поэтому решить проблему высоких цен на бензин и дизельное топливо достаточно просто — можно искусственно создать профицит на внутреннем рынке путем ограничения экспорта.

Правительство РФ видит проблему, но пока, по оценкам эксперта, предпринимает довольно пассивные меры — на бирже были увеличены нормативы по продаже топлива, а нефтяным компаниям было рекомендовано направлять больше топлива на внутренней рынок. Но рекомендации, к сожалению, не очень эффективны, особенно учитывая снижение демпферных выплат с сентября.

Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Тем не менее глобального снижения цен ждать не стоит, предупреждает Кауфман. Даже с учетом недавнего скачка, цены на бензин в последние 2 года растут медленнее общей инфляции.

На самом деле в России одни из самых низких цен на бензин в мире. При этом особенности налогообложения и отсутствие свободных денежных средств в бюджете для полноценного субсидирования внутренних цен привели к тому, что цены на бензин в стране выше, чем в некоторых нефтедобывающих странах.

В ряде регионов образовалось аномальная ситуация, когда цены на независимых АЗС оказались сильно выше цен на АЗС вертикально-интегрированных компаний. Это связано с повышенными оптовыми ценами, которые делают бизнес независимых АЗС убыточным.

Экспорт интереснее

«Сейчас на экспорте бензина и дизельного топлива можно заработать примерно на 40% больше, чем при их продаже на внутреннем рынке, — соглашается Александр Белогорьев, директор по исследованиям и развитию Фонда «Институт энергетики и финансов». — Закон о корректировке топливного демпфера, вступивший в силу 1 сентября, только подливает масла в огонь».

Новые параметры демпфера будут действовать до конца 2026 года, и в этот период экспортная альтернатива станет еще желаннее.

«Это традиционно создает напряженность физического баланса на внутреннем рынке, особенно на бензиновом. Дальше срабатывает классический закон спроса и предложения, разгоняющий рост оптовых цен, что мы и наблюдаем в этом году, — говорит Белогорьев. — В «сытые» годы государство ответило бы на этот рост увеличением субсидий, но в условиях дефицита бюджета у него сейчас совсем иные приоритеты, и оно субсидии, наоборот, сокращает».

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Независимо от того, как будут вести себя котировки на нефть на мировом рынке, стоимость бензина в России будет постепенно подниматься, предупреждает ведущий аналитик «Финам» Александр Потавин.

«Розничные цены на топливо в России устанавливаются не по рыночным принципам, а регулируются государством вручную с помощью демпфирующего механизма, — говорит Потавин. — Но у этого механизма есть особенность: если стоимость нефти на бирже падает, разницу в бюджет по демпферу должны перечислять нефтяники. Кроме выплат по демпферу они также обязаны платить НДПИ, налог на прибыль, акцизы (всего около 60%). Поскольку беднеть нефтяники не хотят, они перекладывают свои издержки на потребителя топлива».

Нефть устремилась к 100 долларам за баррель



«Вполне вероятно, что цены на нефть могут достигнуть в ближайшее время отметки 100—105 долларов за баррель, если Саудовская Аравия реально сократит добычу черного золота на 1 млн баррелей в сутки, — считает независимый аналитик Леонид Хазанов. — Однако нельзя сбрасывать со счетов, что после быстрого взлета нефть подешевеет до 80—84 долларов ближе к декабрю 2023 года за баррель вследствие экономических трудностей в Европе и США, не считая пробуксовки Китая. Более того, высокие цены на нефть как раз-то и способны привести к падению спроса и, как следствие, снижению котировок на нее».

«Сезонное увеличение спроса на нефтепродукты и продление добровольного сокращения добычи и экспорта Саудовской Аравией и Россией приведет к дефициту нефти на 1—1,5 МБС в четвертом квартале, — считает старший аналитик Freedom Finance Global Сергей Пигарев. — Кроме того, нельзя исключать снижения объемов добычи в США из-за низкой буровой активности, так как около 75% добычи происходит на сланцевых месторождениях, где дебет скважин с течением времени снижается быстрее. Также вероятно сокращение объемов добычи газа».

realnoevremya.ru

Рост спроса на фоне сокращения предложения может привести к повышению цен на углеводороды. К концу года котировки нефти марки WTI могут достичь 95 долларов за баррель», — считает Пигарев.

Подъем котировок Brent к отметке 100 долларов за баррель повышает шансы восстановления добычи нефти саудитами, прогнозирует Александр Потавин. Он полагает, что в четвертом квартале этого года котировки Brent будут торговаться в диапазоне 87—97 долларов за баррель. Хотя не исключает краткосрочных ценовых всплесков, если осенью будут сбои поставок с учетом сезона ураганов в районе Мексиканского залива.