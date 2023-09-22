Минэнерго России: ограничения на экспорт бензина и дизтоплива введены бессрочно

Первый замминистра энергетики России Павел Сорокин заявил, что решение правительства запретить экспорт дизельного топлива и бензина довольно быстро отразится на оптовой цене в России, а также поспособствует ее снижению.

— Данная мера должна дать эффект очень быстро, потому что прекратится вымывание, потому что достаточно ощутимый объем покупался недобросовестными участниками рынка на бирже или на нефтебазах и далее вывозился на экспорт. Сейчас такой возможности нет. Данная мера как раз все прикрывает, — сказал он в видео, опубликованном в telegram-канале Минэнерго РФ.

realnoevremya.ru

Замминистра уточнил, что «тот объем, который вертикально интегрированные компании и добросовестные участники направляют на экспорт, он полностью закроет все потребности и создаст избыток на рынке топлива, что уже влияет на цену».

По словам Сорокина, запрет на экспорт бензина и дизтоплива РФ пока введен бессрочно. Однако он добавил, что срок действия будет зависеть от насыщения рынка и результатов этой меры.

Вчера стало известно, что правительство России временно ограничило экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива в целях стабилизации внутреннего рынка.



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Илина Хакимова