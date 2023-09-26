День в истории: доктрина Брежнева, речь Кастро

Чем примечательна дата 26 сентября?

Фото: предоставлено realnoevremya.ru госархивом РТ

В разные годы 26 сентября начал работу Учредительный съезд Советов рабочих, красноармейских и крестьянских депутатов, «Правда» обнародовала «доктрину Брежнева», был включен в сеть турбогенератор №2 первого энергоблока ЧАЭС, Станислав Петров предотвратил ядерную войну, на Японию обрушился тайфун, Фидель Кастро долго выступал на сессии Генассамблеи ООН. Родились: певец Ильдар Абдразаков, актер Олег Басилашвили, теннисистка Серена Уильямс. Умерли: певец Ханави Шайдуллин, хирург Индус Шакуров, певица Бесси Смит, основательница музея в Ясной Поляне Александра Толстая. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Учредительный съезд

26 сентября 1920 года начал работу Учредительный съезд Советов рабочих, красноармейских и крестьянских депутатов. На нем были избраны руководящие органы республики: Центральный исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов АТССР, а также первый состав Центрального исполнительного комитета как высшего органа власти республики. Конституции у Татарии в тот момент еще не было.

26 сентября 1976 года в Уфе родился Ильдар Абдразаков. Вышел на сцену в 4 года, начал сниматься в фильмах отца, основателя киностудии «Башкортостан» Амира Абдразакова. В музыкальной школе учителя говорили, что у него «отсутствовал слух». После поступил в Уфимский институт искусств и тут же стал солистом Башкирского государственного театра оперы и балета. В 1998 году впервые выступил на сцене Мариинского театра, в 2001-м — в Ла Скала. Далее — везде. Художественный руководитель Международной академии музыки Елены Образцовой. В 2011-м получил две премии «Грэмми» в номинациях «Лучшее хоровое исполнение» и «Лучший классический альбом» за альбом Verdi: Requiem.

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26 сентября 1996 года скончался хирург Индус Шакуров. Закончил Мензелинское медучилище и КГМИ, работал в районных больницах. С 1971 года, с перерывом на три года работы в больнице скорой медицинской помощи, был заведующим хирургическим отделением второй челнинской больницы, получив славу искусного врачевателя. Заболев сам, прошел через операцию в США, но не смог выздороветь, продолжая заниматься операциями, по пять-шесть в день.

26 сентября 2001 года скончался Ханави Шайдуллин. Родившийся в Актанышском районе, он с 1961 года, поучаствовав в конкурсе певцов, работал в Татарской филармонии как артист хора Государственного ансамбля песни и танца, а после музыкального училища стал сначала солистом хора, а потом перешел в эстрадники, выступая на концертах Зухры Сахабиевой, Хамдуны Тимергалиевой, Альфии Авзаловой.

26 сентября 2022 года «Реальное время» рассказало, что суд взыскал с владельцев известной в Восточном Закамье сети АЗС и кафе «Протон» в пользу банка «Зенит» полмиллиарда рублей. Актанышское предприятие ООО «Протон 116» задолжало по трем кредитам 519,6 млн рублей. Кредитные линии были открыты еще в 2017 году на две аффилированные с «Протоном» компании братьев Нуртдиновых, и за это время банк успел выдать несколько займов в общей сложности на 1 млрд рублей.

скриншот realnoevremya.ru с сайта google.com/maps

Включили ЧАЭС

26 сентября 1968 года «Правда» обнародовала «доктрину Брежнева», которая появилась после выступления генсека на пятом съезде Польской объединенной рабочей партии: «...когда внутренние и внешние силы, враждебные социализму, пытаются повернуть развитие какой-либо социалистической страны в направлении реставрации капиталистических порядков, когда возникает угроза делу социализма в этой стране, угроза безопасности социалистического содружества в целом — это уже становится не только проблемой народа данной страны, но и общей проблемой, заботой всех социалистических стран».

26 сентября 1977 года в 20:19 был включен в сеть турбогенератор №2 первого блока Чернобыльской АЭС. 14 декабря 1977 года был подписан акт приемки первого энергоблока ЧАЭС в эксплуатацию. Первая авария случилась 9 сентября 1982 года после планового ремонта. Тогда во время пробного пуска реактора 1-го энергоблока разрушилась тепловыделяющая сборка, случился аварийный разрыв технологического канала, деформировалась графитовая кладка активной зоны, в реакторное пространство было выброшено значительное количество радиоактивных веществ из разрушенной тепловыделяющей сборки.

В ночь на 26 сентября 1983 года Станислав Петров, оперативный дежурный на командном пункте космической системы обнаружения стартов ракет в Серпухове-15, что в 100 км от Москвы, получил информацию о запуске межконтинентальных баллистических ракет с американской базы. Подполковник решил, что это ложное срабатывание системы. Таким образом была предотвращена возможная ядерная война. О Петрове стало известно в 1991 году благодаря публикации в еженедельнике «Совершенно секретно».

Долгий Кастро

26 сентября 1954 года на японский город Хакодате обрушился мощный тайфун, который унес жизни 1,6 тыс. человек. Тысяча из них плыли на пароме «Тою Мару» между островами Хоккайдо и Хонсю. 26 и 27 сентября 1959 года тайфун «Вера» нанес невероятный урон провинции острова Хонсю. Тогда погибли около 5 тысяч человек, 15 тысяч были ранены, 400 тысяч остались без домов, особенно пострадал город Нагоя.

26 сентября 1960 года прозвучала самая длинная речь в истории ООН. На XV сессии Генеральной ассамблеи организации Фидель Кастро говорил 4 часа 29 минут. В частности, он обвинил командующего ВМС США адмирала Арли Берка, что тот не до конца верно оценивает решимость Советов использовать ядерное оружие для защиты Кубы в случае нападения США — как ответа на захват Кубой военной базы Гуантанамо. После Кастро не смог улететь домой кубинской авиакомпанией, так что пришлось лететь на советском Ил-18.