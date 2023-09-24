День в истории: неприкасаемые выбирают, русский язык предлагают реформировать

Чем примечательна дата 24 сентября?

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Сегодня, 24 сентября, началась реконструкция улицы Пушкина, Рустам Минниханов обратился к Госсовету республики с рекордно длинным посланием, летчик Арцеулов впервые сознательно выполнил «штопор», вышли «Предложения по усовершенствованию русского языка», в Индии неприкасаемым дали право выбора, папа римский объявил, что Галилео Галилей был прав. Родились главный казый республики Джалиль хазрат Фазлыев, художница Нафиса Гильманова, музыкант и фотограф Линда Маккартни. Умерли писатель Муса Акъегет, ученый Азат Зиятдинов, композитор Хуснулла Валиуллин. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Украсим улицу Пушкина

24 сентября 1923 года в Стамбуле скончался писатель Муса Акъегет. Родился в Пензенской губернии, где он, в частности, выучил французский язык. В Московский университет не приняли из-за национальности. Первая повесть «Хисаметдин менла» выходит в 1886 году, на следующий год Акъегет устраивается в популярную тюркскую газету в Бахчисарае «Тәрҗеман», но вскоре уезжает в Турцию. Известно, что там он, в частности, работал в Стамбульской библиотеке, писал научные труды, пробовал выпускать газету «Мәтин».

24 сентября 1956 года в селе Бурбаш Балтасинского района родился Джалиль хазрат Фазлыев. После Казанского сельскохозяйственного института по специальности «Экономист» служил в армии, потом работал в администрации родного района, был главным экономистом совхоза «Борбаш», в 1990-м стал имамом мечети в своей деревне, инициировал постройку новой. С 1994-го — мухтасиб Балтасинского района, с 1995-го — председатель центральной ревизионной комиссии Духовного управления мусульман РТ, с 2006-го — главный казый республики.

24 сентября 1965 года в Ташкенте родилась Нафиса Гильманова. Училась на факультете искусств в Ташкентском педагогическом университете, стажировалась в Репинском институте в Санкт-Петербурге. Преподает в Ташкентском архитектурно-строительном институте. Основной жанр — натюрморт и пейзажи, вдохновленные и «малыми голландцами», и видами Бухары, Хивы. Автор нескольких учебников.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

24 сентября 2002 года в Казани началась реконструкция одной из старейших центральных улиц — Пушкина. Почти до конца XIX века она называлась Верхней Федоровской, потому что начиналась от Троице-Феодоровского монастыря на берегу Казанки. Ее продолжением была Театральная улица, проходившая через Театральную площадь до сада. В 1899 году во время празднования 100-летия Александра Сергеевича Пушкина улицы объединили и назвали его именем. А в 1996 году ее вновь объединили уже с улицей Куйбышева, продлив до площади Куйбышева (сейчас — площадь Тукая) и сквера имени Тукая.

24 сентября 2018 года президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к Госсовету республики с рекордно длинным посланием, чтение его заняло около 70 минут. Выступление президента многим показалось суперпозитивным. Он дал высокую оценку проведению ЧМ-2018 и выборов, отметил «определенные издержки, имеющие как объективный характер, так и упущения отдельных организаций», и напомнил о «языковом вопросе».

24 сентября 2022 года «Реальное время» рассказало, как выглядит изнанка улицы Парижской Коммуны. Музеи, магазины, кафе и бизнес-центры, разбросанные по улице, хранят национальную историю, подчеркивая свое парадно-туристическое значение. Однако стоит свернуть во двор, и эти же здания превращаются в «Потемкинские деревни», скрывающие не только забытую разруху, но и ее обитателей.

Максим Кокунин/realnoevremya.ru

Давайте писать проще?

24 сентября 1916 года русский летчик Константин Арцеулов впервые сознательно выполнил «штопор» и вывел из него самолет. На высоте в две тысячи метров самолет «Ньюпор-21» по воле летчика вошел в «штопор», а затем вышел. Арцеулов выполнил трюк дважды, в общей сложности сделал в воздухе восемь витков. После этого «штопор» вошел в обязательную программу Качинской авиашколы, став фигурой высшего пилотажа.

24 сентября 1964 года в «Известиях» вышли «Предложения по усовершенствованию русского языка». История началась с публикации в 1962 году статьи в этой же газете о необходимости упрощения орфографии. Соответствующую комиссию возглавил директор Института русского языка АН СССР Виктор Виноградов, в нее входили Корней Чуковский, Александр Твардовский, Константин Федин и другие. Реформа известна предложением писать многие слова по-новому: к примеру, «заец». Также комиссия предлагала отказаться от буквы «ъ» и оставить только разделительный мягкий знак, а после «ц» всегда писать «и».

У неприкасаемых есть право выбора

24 сентября 1932 года в Индии неприкасаемым предоставлено право участия в выборах. Согласно системе каст, ранее эти люди были исключены из всех общественных отношений, а работали они на самых грязных работах, вроде уборки и сжигания мертвых животных. По местным законам, они не могли даже наступать на тени представителей более высших сословий. В 2017-м президентом Индии стал 71-летний неприкасаемый Рам Натх Ковинд.

24 сентября 1989 года папа римский Иоанн Павел II объявил, что Галилео Галилей был прав. Он публично принес извинения ученому и вернул ему «право быть законным сыном церкви». Галилео Галилей был подвергнут преследованиям инквизиции в 1633 году за то, что активно защищал гелиоцентрическую систему мира. В течение девяти лет он писал римскому папе, пытаясь опровергнуть приписываемое ему безбожие. Спустя 337 лет после его смерти католическая церковь в первый и единственный раз принесла публичные признания несправедливости осуждения еретика.

