Города и поселения Крымского ханства

Из истории крымских татар, династии Гераев и потомков Джучидов

Одним из крупнейших государств, наследников Золотой Орды, было Крымское ханство — часть большого этнокультурного пространства на обширном участке Евразии. Ханы из крымской династии Гераев являлись потомками Джучидов, поэтому их представители правили в Казанском и Астраханском ханствах. Институт истории им. Марджани выпустил новое издание пятитомника «История крымских татар». Третий том посвящен одному из ключевых исторических этапов развития этого народа — периоду Крымского ханства (XV—XVIII вв.). Полных и завершенных исследований по крымским татарам до сих пор не было, новая книга татарстанских авторов заполняет некоторые пробелы в истории этого тюркского народа.

14.1. Города и поселения Крымского ханства

Э.И. Сейдалиев, Р.Р. Кадыров

Крымское ханство после обретения политической независимости получило в наследство от Золотой Орды обширные территориальные владения. В границы Крымского ханства входил непосредственно Крымский полуостров, который являлся средоточием политической и экономической жизни государства, и материковые владения. Материковые территории включали в себя Восточный Ногай или так называемую Крымскую степь, Едисан или Западный Ногай, Буджак и территории Кубани. Шведский ученый Иоганн Тунманн обращает внимание на то, что эта территория почти что вдвое больше, чем сам Крымский полуостров «та обширная страна лежит на северной стороне Черного и Азовского морей и окружена со всех остальных сторон русскими владениями, от которых ее отделяют Каяли-Берт (каменистый Берт), иначе Большая Берда, Шилки-Су или Конские Воды, сооруженная вдоль этих рек и между ними русская линия и, наконец, Днепр. Прежде он был гораздо обширнее, теперь, но уже по Белградскому миру в 1739 г., более половины его отошло во владение русских».

Едисан имеет такую же характеристику, как и Восточный Ногай, вся территория покрыта степями, в которых ощущается большой недостаток воды. На этих территориях кочуют многочисленные ногайские орды. Крымское ханство граничило с Молдавией, Подолией, Литвой и Россией, а также с Османской империей. К компетенции турецких властей после 1475 года относились земли, охватывавшие часть Крымского полуострова, в частности Южный берег и владения на материке. Турки контролировали свои территории посредством строительства крепостей и размещением в них военных гарнизонов. Так вокруг Крыма выстраивалась оборонительная линия, Южный берег был прикрыт крепостями Кефе и Балаклава, на материковой части крепостями Бендеры и Очаков, а также крепостью Азов на Кубани. Однако владения турок в причерноморских степях ограничивались непосредственно территорией самой крепости с прилегающими к ней землями, ввиду неспособности турок контролировать обширные степные пространства. Исследователь Дариуш Колодзейчик, рассматривая дипломатическую переписку между поляками и крымскими татарами, упоминает что Сахиб Герай в 1539 г. объясняет польскому королю, что не мог предотвратить набег татар из Аккермана, Очакова и Азова, потому что те не являлись его подданными. После него уже хан Девлет Герай в переписке от 1552 года с поляками говорит о том, что по султанскому поручению теперь он правит на этих землях.

Поселенческая культура Крымского ханства была преемственной и во многом схожа в сравнении с золотоордынским периодом. По утверждению Ф.Ф. Лашкова, на территории Крыма к моменту провозглашения независимости уже существовала земледельческая культура, сформировавшаяся благодаря оседлому образу жизни и вследствие трансформации родовых общин в территориальные. Население Крымского ханства было расселено неравномерно ввиду господства двух факторов — того, что обширная территория государства включала в себя разнообразие территории по природно-климатическим и географическим условиям, и того, что в подданстве у крымских ханов вместе с оседлым находилось и кочевое население. Горный и предгорный Крым был заселен задолго до возникновения независимого ханства и уже имел устойчивую городскую культуру, а татары, живущие в степной зоне, расселялись соответственно с кочевыми и полукочевыми потребностями. В данном контексте, следует отметить, что существует определенная проблема систематизации сведений об исторической топографии, генезиса и развития поселенческой культуры Крымского ханства. Следует отметить, что археологические исследования на территории городов и сельских поселений Крымского ханства производились неоднократно, в то же время результаты этих исследований до настоящего времени полностью не публиковались. Ввиду этого многие сведения письменных источников нуждаются в дополнительной проверке и подтверждении. Особый всплеск археологических исследований этих памятников приходится на последние годы, особенно в связи с масштабными строительными работами на территории Крымского полуострова.

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Н. Храпунов, анализируя письма ученого Франческо Альгаротти о Крыме, приводит слова итальянца о территориях Крымского ханства. Эти сведения содержат актуальную информацию на середину XVIII века. Альгаротти, характеризуя государство, упоминает, что владения хана включают в себя сам полуостров, где подданные живут оседло, занимаясь скотоводством и земледелием, и так называемую «Малую Татарию» (очевидно, имеются в виду как раз материковые владения).

В дальнейшем своем развитии Крымское ханство претерпевало множество изменений. В результате внутренней политики крымских ханов, направленной на перевод кочевников к оседлому образу жизни, прежде всего на территории полуострова появляется большое количество поселений особенно в северной и западной его части. На протяжении всего существования Крымского ханства происходит процесс развития городов, во многом за счет установления торговых отношений и заселения ранее необжитых территорий, связанный с попытками седентаризации традиционно кочевого населения.

Также ханский период в истории Крыма ознаменовывается возникновением новых административных центров и приходом в упадок ранее существовавших городов. Претерпевает изменения и административная система, существовавшая в государстве, выраженная переходом от золотоордынской административной традиции к османским институтам.

Как уже упоминалось выше, именно на полуострове была сконцентрирована вся политическая и экономическая жизнь государства, что и привело к стремительному разрастанию и процветанию городов. В административном плане территория государства была разделена на области — каймаканства, центрами которых выступали крупные города. В свою очередь области подразделялись на судебные округи — кадылыки, которые состояли из более мелких административно-территориальных единиц. Подробное описание административно-территориального устройства мы встречаем у барона Игельстрома, в составленном им в 1784 году Камеральном описании Крыма. Несмотря на то что подготовка документа проходила уже после утраты независимости ханства, данное описание является одним из главных источников информации об административно-территориальном устройстве. Автор ставил цель описать ту картину и внутренний уклад жизни Крыма, который существовал в ханский период. Благодаря этому, документ является достаточно информативным по содержанию, как для изучения административного устройства, так и для исследования социально-экономической жизни Крымского ханства. Камеральное описание содержит в себе статистические данные, в том числе о количестве поселений в кадылыках и каймаканствах. Согласно этим данным, Крымское ханство состояло из шести каймаканств — Бахчисарайского, Ак-Мечетского, Карасубазарского, Гезлевского, Кефинского и Перекопского.

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

После распада Золотой Орды независимому Крымскому ханству принадлежало всего два золотоордынских города — это непосредственно ордынская столица Солхат, или Крым (ныне Старый Крым), и Кырк-Ер (Чуфут-Кале). Параллельно в это время на полуострове функционируют генуэзская Каффа (совр. Феодосия), Солдайя (Судак), Чембало (Балаклава) и Воспоро (Керчь). В юго-западной части Крымского полуострова располагались еще два города поздневизантийского княжества Феодоро — Мангуп и Каламита (Инкерман). С приходом турок в 1475 году эти земли перешли под турецкий контроль и были включены во владения Османской империи.

Благосостояние той или иной территории обусловливается наличием развитой инфраструктуры что во многом зависит от ее политического значения и ряда экономических факторов, таких как уровень торговли, развития ремесел и состояния сельского хозяйства, которое зависит от географических условий.

Город Солхат, являвшийся в золотоордынский период столицей Крымского Юрта, был одним из самых крупных и развитых городов. Это было обусловлено выгодным местоположением на перекрестке торговых путей и наличием статуса административного центра. Во времена Крымского ханства Солхат постепенно приходит в упадок до состояния провинциального городка. Первый крымских хан Хаджи Герай, спустя всего десятилетие, переносит свою ставку в укрепленную горную крепость Кырк-Ер, что было обусловлено соображениями безопасности, тем не менее перевод ханской ставки негативно сказался на дальнейшей судьбе Солхата. С переносом столицы деловая активность начинает смещаться в юго-западную часть полуострова, которая и занимает впоследствии главенствующее положение. Польский посол Мартин Броневский, прибывший на полуостров в 1578 году, говорит о Солхате как о провинциальном местечке, в котором сохранились лишь мечеть хана Узбека и баня, но главное, что там все еще функционирует монетный двор. Данные картографии, позволяют представить, как выглядел город на момент присоединения Крымского ханства к Российской империи. В данном случае речь идет о плане города, составленном русским военным топографом Иваном Лютовым в 1783 году. Большинство объектов, нанесенных на этот план, были выявлены и идентифицированы в ходе археологических исследований Старокрымской археологической экспедиции Государственного Эрмитажа. В ходе этих исследований, например, было установлено, что так называемая мечеть Узбека, сохранив портал и михраб 1314 года, была заново отстроена у северной стены медресе Инджи-бек-хатун в конце XV века. Вероятно, здание неоднократно ремонтировалось, в том числе в 1512—1513 гг., что исследователи связывают с деятельностью хана Менгли Герая. В соответствии с наблюдениями археологов, город и во времена Крымского ханства сохранял планировку, сформировавшуюся в эпоху Улуса Джучи. Разделенный на кварталы этноконфессиональных общин, Солхат в XV—XVIII веках действительно представлял собой второстепенный город, где центральное место занимала мусульманская община, а окраины — христианская и иудейская. В центре каждого района, вероятно, располагалось культовое здание. Жилая застройка представляла собой одноэтажные и двухъярусные дома, покрытые черепичными крышами.

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Как уже упоминалось ранее, новой столицей образованного государства стал другой золотоордынский город — Кырк-Ер (ныне пещерное городище Чуфут-Кале). Город как минимум до 1342 года представлял из себя автономное феодальное владение алан, а уже после этой даты был захвачен и прикреплен к золотоордынским владениям. Наиболее ранние монеты первого крымского хана с указанием этого места чеканки датируются 1454 годом. Чеканка монет свидетельствует о наличии на городище монетного двора. Несмотря на относительно небольшую площадь новой ханской резиденции, монетный двор говорит о том, что данная локация имела большое политическое значение.

Турецкий путешественник Эвлия Челеби, посетивший Крым в 1666—1667 годах, называет эту крепость Гевхер Кермен и подтверждает факт о наличии именно здесь первой столицы крымских ханов. Путешественник на момент своего пребывания описывает население крепости как полностью состоявшее из числа евреев, а также упоминает о наличии здесь соборной мечети, в которой уже отсутствуют прихожане. Позже европейские и русские путешественники и исследователи упоминали Кырк-Ер или Чуфут-кале в своих работах. Так, шведский ученый И. Тунманн подтверждает данные, что именно это местечко, которое впоследствии стало просто одним из районов города, было некогда главной резиденцией крымских правителей, а немецкий ученный П.С. Паллас, посетивший Крым уже в 1793—1794 годах, упоминает, что в российском Крыму селение представляет из себя небольшой караимский городок, в котором насчитывается около двухсот домов.

Все специалисты сходятся во мнении, что этот городок был полностью населен караимами, чему и соответствует его другое название — Чуфут-Кале. Также отмечается, что в этой крепости был существенный недостаток — отсутствие водоснабжения. Проблема с водой решалась путем ее подвоза в крепость и вырубкой бассейнов для сбора дождевой воды. Рядом с мысом Бурунчак был организован заповедник для правительственной охоты. Упоминается, что там же были вырублены в скалах два бассейна для сбора дождевой воды, которые, очевидно, и служили искусственными водоемами. Крепость ввиду своей неприступности долгое время служила как место хранения казны и военных трофеев династии Гераев.

Ниже укрепленной резиденции располагался Салачик, который на данный момент является одним из предместий старого города Бахчисарая, а в ханский период по праву считался самостоятельным и большим городом до переноса столицы в Бахчисарай в 1532 году. Расположенный в восточной части города в ущелье Мерьем-Дере Салачик вплоть до XX века являлся самостоятельным и отдельным поселением. В эпоху, предшествующую основанию Бахчисарая, здесь, как и полагается, располагалась ханская резиденция, вокруг которой был сооружен комплекс общественных зданий, создавая таким образом единый центр управления. Данный принцип застройки характерен для всего средневекового мусульманского мира. Посол польского короля Стефана Батория Мартин Броневский, посетивший Бахчисарай в 1578 году, упоминает и Салачик. Согласно его описанию, Салачик — город с хорошими каменными домами, прекрасно украшенными зданиями, мечетями и гробницами. До сегодняшнего дня сохранились некоторые постройки, связанные с ханской резиденцией. В первую очередь это здание медресе Менгли Герая, датированное 1500—1501 гг., которое являлось высшим духовным учебным заведением, ханская усыпальница (Дюрбе Хаджи Герая), руины средневековой бани и, вероятно, руины мечети Менгли Герая. Салачик и его постройки неоднократно упоминаются в письменных источниках. Турецкий путешественник Эвлия Челеби описывает Салачик как город с пятью кварталами украшенный пятью михрабами и пятью минаретами, т. е. указывает на наличие здесь пяти мечетей. В этом городе нет ни базара, ни постоялого двора. Им же упоминается, что раньше в этом городе было множество постоялых дворов, мечетей, бань и медресе, а ныне остались лишь большое медресе Менгли Герая и дворец. Исходя из его слов, можно сделать вывод, что на момент его посещения Крыма Салачик утратил и свое былое значение. Археологические исследования городища открыли остатки мечети, бани и мусульманского кладбища XVI—XVIII вв., что подтверждают данные письменных источников.

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Потеря значения Салачика обусловливается тем, что к 1532 году в долине реки Чурюк-су возводится ханский дворец, представляющий из себя комплекс построек, в состав которых входили ханская резиденция, мечети, зал собраний (диван), бани, здания гарема и т. д. Основание резиденции явилось предпосылкой создания нового города, который на протяжении почти трех столетий являлся центром политической, экономической и духовной жизни Крымского ханства.

Шведский исследователь И. Тунманн характеризует Бахчисарай как один из самых больших городов Крыма и начинает его историю именно с основания дворца, который и дал городу свое название. С этих пор и на протяжении почти трех столетий Бахчисарай являлся центром политической, экономической и духовной жизни Крымского ханства. Эвлия Челеби достаточно ярко и эмоционально восхваляет Бахчисарай, называя его великим городом и древней столицей.

По утверждению С. Г. Бочарова, все новые средневековые города Крыма такие, как Бахчисарай, Карасу-Базар, Акмесджит, Гезлев, Ор-Капу и т. д., возникают на ранее не освоенных местах и не связаны с предшествующей многовековой традицией. В лучшем случае там, где развивались новые города, существовали какие-то небольшие золотоордынские поселения.

Бахчисарай по праву являлся одним из самых больших городов Крымского ханства. Согласно исследованиям исторической топографии Бахчисарая, которые проводил С. Г. Бочаров на основании данных генеральных планов Бахчисарая последней четверти XVIII — нач. XIX веков площадь городской территории без учета территорий кладбищ составляла 121,9 гектара. Планировка города была продиктована естественным рельефом местности, который представлял из себя узкую горную долину, и расположением ханского дворца. Общая территория кладбищ составляет 41,3 гектара земли. Также в городе была локализована тридцать одна мечеть, и на генеральном плане удалось выделить три медресе, четыре караван-сарая, пять бань и девять фонтанов. В северо-западной части города размещались водяные мельницы и мастерские по обработке кожи. Согласно камеральному описанию Крыма, в Бахчисарайский кадылык входило 85 деревень. Барон Игельстром в своем труде также указывает, что в общем в Бахчисарайском каймаканстве состояло 293 деревни в которых сохранилось 3218 домов.

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

В административно-политической системе Крымского ханства вторым человеком после хана и его наследником, чаще всего являлся калга-султан. Обычно на эту должность назначался брат или сын хана. Его резиденцией был город Акмесджит (современный Симферополь), который располагался к востоку от средневековой крымской столицы. Город был расположен на месте торговой магистрали XIV века, которая связывала золотоордынский Солхат с городом Кырк-Ер. По мнению С. Г. Бочарова, город вырастает из поселения, которое существовало здесь в предшествующий золотоордынский период. Акмесджит считался вторым по значению городом ввиду того, что отличался от других городов своим политическим статусом, так как город являлся местом пребывания калги-султана — второго лица в структуре государственной власти Крымского ханства. Своим ростом Акмесджит обязан хану Менгли Гераю I, правившему в 1478-1515 гг., именно он учреждает должность калги-султана и определяет эту локацию в качестве его резиденции. Этот город, как правило, упоминается во всех трудах крымскотатарских историографов того периода, а также трудах турецких, русских и европейских путешественников. Однако несмотря на присутствие здесь резиденции калги-султана, что говорит о его значении в административном плане, Акмесджит по сравнению с остальными считался небольшим городом. Наиболее широкое описание опять же можно встретить у турецкого путешественника Эвлии Челеби, который посвятил Акмесджиту целую главу в своем произведении. Он пишет, что это расположенный на краю красивой долины благоустроенный город с двухэтажными благоустроенными домами, крытыми черепичной крышей. В городе насчитывается две сотни лавок и имеется три постоялых двора для купцов. Путешественник насчитал здесь пять мечетей, два медресе и три мусульманские школы.



Эти постройки частично удалось локализовать С. Г. Бочарову при работе над исторической топографией Акмесджита. Отдельного внимания заслуживает описание дворца калги-султана, эта резиденция содержит в себе комплекс построек и выступает пригородом основного города. Все дома расположены на берегу реки Салгир, здесь же располагаются несколько лавок, один хан и соборная мечеть.

Академик Паллас во время своих наблюдений также упомянул о Акмесджите. Его наблюдения разнятся с наблюдениями турецкого путешественника, он пишет, что город построен узкими, кривыми и очень грязными улицами с дворами, обнесенными оградой. Внутри дворов располагались довольно низкие домики. Конечно, сравнивать их описания будет некорректно, ввиду хронологической разницы больше чем в один век и произошедших событий — в Акмесджите, как и в других городах Крымского ханства, достаточно сильно пострадали историко-культурные памятники от занятия города русскими войсками под командованием фельмаршала Миниха в 1736 году. Он описывает сохранившиеся здесь три мечети с минаретами и одну татарскую баню. Также указывает на расположение на левобережной части Салгира резиденции калги-султана, которая была разрушена после занятия Крыма русскими войсками.

Согласно исследованиям С. Г. Бочарова, площадь средневекового города составляла 42 гектара. Согласно топографическому плану, в городе на конец XVIII века располагалось три мечети, два медресе, три караван-сарая и текие. Главная мечеть города Кебир-Джами была построена еще во времена правления Менгли Герай-хана в 1508 году и располагалась на центральной площади города. Со значительными перестройками она дошла и до сегодняшнего дня. Также доподлинно известно о существовании пяти городских фонтанов и одной городской бани, которая располагалась на центральной площади неподалеку от соборной мечети. Акмесджит, согласно административному устройству, наряду с Бахчисараем являлся одним из главных административных центров. Согласно данным барона Игельстрома, к 1783 году в кадылык входили пятьдесят четыре близлежащие деревни.

Акмесджит встречается под другими названиями. У Тунманна топоним Султан-Сарай, на карте Черного и Азовского морей, составленной турецким картографом Ибрагимом Муттафариком около 1724 года, город арабицей подписан так же — Султан-Сарай. То же название приводит в своей работе итальянец Ф. Альгаротти.

Продолжение следует...

