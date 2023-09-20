Евгений Сатановский: «Предпочтительнее всего Российской Федерации защищать Российскую Федерацию»

Российский политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» — о Путине, армянах, политических стандартах и обязательствах русских царей

20 сентября после обеда в Нагорном Карабахе, где власти Азербайджана накануне объявили о начале «антитеррористических мероприятий локального характера», начал действовать режим прекращения огня. Инициатива исходила от российских миротворцев, находящихся в регионе. Политолог, востоковед, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в большом интервью «Реальному времени» рассказал об особенностях «войны» за Нагорный Карабах, позиции Путина и роли Романовых в судьбе армян и современной Армении.

— Евгений Янович, в Нагорном Карабахе вновь обострился старый конфликт. Может ли он перерасти в локальную войну и что может спровоцировать такое развитие событий?

— Все что угодно. В Ереване встал у власти ставленник Госдепа (речь о премьер-министре Армении Николе Пашиняне, — прим. ред.). Человек безответственный, безмозглый и случайный. Точно так же, как когда Саакашвили встал у власти в Грузии, он спровоцировал войну. Пятидневная война — это был чистый результат работы американской политики в Закавказье. Сегодня американская политика там продолжается. Он такой демиург-разрушитель сегодня (Госдеп, — прим. ред.). В этом плане вытеснение России из очередного региона, безусловно, с точки зрения любого американского внешнеполитического чиновника оправдывает военные действия. Спровоцировать их — это святое. Как и прежде, это было столетиями, там и англичане гадят со страшной силой. Англия традиционно с туземцами умеет работать. Мы и все, кто живет на территории бывшего Советского Союза, для англичан туземцы. Англичане нам гадят не меньше, чем американцы. У турок свои интересы. В этом плане Армения как вилайет. Не Карабах, а Армения. Как вилайет новой Оттоманской Порты — для Эрдогана вполне нормальный исход событий. Согласно Шушинскому соглашению сегодня мы имеем азербайджано-турецкий военно-политический блок, ничуть не менее прочный, чем в годы, когда Азербайджан был советской республикой. Но только вместо Москвы у него теперь Анкара в качестве центра принятия политических и военных решений. Разница, мягко говоря, заметна.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Как предотвратить провокации?

— Большой военный поход российской армии, который наконец-то завершится где-нибудь в Вашингтоне, чего раньше не было, или в Стамбуле. Но этого же не будет.

«Предпочтительнее всего Российской Федерации защищать Российскую Федерацию»

— В данной ситуации кого нам сейчас предпочтительнее было бы защищать — Армению или Азербайджан?

— Россию. Предпочтительнее всего Российской Федерации защищать Российскую Федерацию. Это означает, что до той поры, пока не будет разгромлен главный противник наш сегодняшний, а это Соединенные Штаты, никакого мира, покоя, баланса интересов не будет. Так же, как это было в Великую Отечественную войну. Пока не взяли Берлин, успокаиваться было рано. Понятно, что нас пытаются втравить в войну на несколько фронтов, развязав их в данном случае в Закавказье. Не сегодня-завтра, вполне возможно, на Северо-Западе с направлением удара по Белоруссии и Калининграду. А послезавтра — с молдавско-приднестровским направлением. А там еще есть Дальний Восток и Казахстан, Центральная Азия и много-много чего другого. И Заполярье. Стандартная схема. Первый раз что ли находимся в такого рода ситуации? Как на это реагировать? Тут должен решать Верховный Главнокомандующий.

— Как будем «громить» Америку? Финансово?

— Это отдельная тема. Но что толку сотрясать воздух, когда то, что необходимо делать, не делают. Со времен, пожалуй, Андропова мы как-то на эту тему сильно-сильно расслабились, отчего и огребаем по всем показателям и по всем направлениям. Очень странно, что пока еще существует страна с таким подходом, который у нас был со времен Горбачева, Ельцина, да и последующих. Но пока существуем.

О «военной» дипломатии и правильных позах

— А если зайти со стороны дипломатии?

— У МИД свои функции. МИД — это не совсем то ведомство, которое занимается вопросами войны. Молотов мог что-то сказать.

— Но война — это продолжение дипломатии.

— А вам не кажется, что наоборот? Дипломатия — это продолжение войны, только другими методами.

— Возможно, их можно поменять местами, в зависимости от обстоятельств?

— Да они не меняются местами. Насчет того, что война — это продолжение дипломатии, это сказано было красиво, как все красивые фразы, только это не имеет никакого отношения к реальности. Дипломатия является продолжением войны. Это две большие разницы. То же самое, что вы ставите организм на ноги или на голову. Вот после того, как у вас война выиграна или проиграна, включаются дипломаты и что-нибудь пытаются сделать или, наоборот, все прогаживать. Уж какие дипломаты как работают. Но не наоборот.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Наши дипломатические усилия сейчас успешнее, чем усилия американцев, или мы проигрываем?

— Наши дипломатические усилия сейчас успешнее, чем при Михаиле Сергеевиче Горбачеве и Борисе Николаевиче Ельцине.

— Но хотелось бы лучше?

— Мне вообще много чего хотелось бы. Например, чтобы сейчас на карте была страна размером с Советский Союз. Хотелось бы, чтобы выполнялись Хельсинские соглашения по границам, о которых нам, начиная с Крыма, все тычут и тычут. Но если смотреть на Хельсинки (Хельсинский договор, — прим. ред.), то у нас на карте сейчас должны были бы быть границы Советского Союза, Югославии и ГДР. Не была бы аннексирована ФРГ. А она была именно аннексирована. Вот это, если смотреть на те усилия той дипломатии. Усилия дипломатии вообще недолго длятся. Хельсинский договор — это середина 70-х годов. А уже через 15 лет все пошло прахом.

Из ОДКБ куда глаза глядят

— А такая организация, как ОДКБ, может повлиять? Армения апеллирует, что мы не защищаем их в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.

— Пашинян поставил себе цель вывести Армению из ОДКБ и втащить ее уж не знаю куда. Вот он объявил маневры НАТО. Ну, может быть, ему сейчас по ушам настучат азербайджанцы и турки. После чего он демонстративно, на показ, обратится к Парижу и Вашингтону. Оттуда кто-нибудь на камеру позвонит Алиеву. Все выступят и скажут: «Ой, ребята, а мы договорились!» Ну и хорошо. Может быть и такой спектакль.

— Как один из вариантов — все пошумят, а потом успокоятся? До следующего раза.

— В данном случае есть одна четкая и понятная ситуация. Живущим в Карабахе армянам с учетом того, что от них Пашинян отказался и защищать их отказался, можно: первое — принять паспорта Азербайджана и жить в Азербайджане. Смогут они жить в Азербайджане или нет и как они будут там жить, легко получить ответ, задав наводящий вопрос: «Сколько армян сейчас живет в Турции и сколько армян сейчас живет в Сумгаите? Второй вариант — они могут уехать куда-нибудь.

Армяне без Армении, или Чему учит опыт евреев

— А на родине они нужны?

— Я не знаю, где они нужны. Это люди, женщины, дети. Когда вы теряете территорию, стоит вопрос сохранения жизни людей. Евреи порядка двух тысяч лет не имели собственного государства. Добрая половина евреев до сих пор живет вне пределов государства Израиль. И ничего. Тут вопрос: «Вы хотите сохранить ваш народ или нет?». Вариант третий — они все могут героически погибнуть. Что им как минимум турки устроят с удовольствием. Все три эти варианта неизбежно вызовут обвинения в адрес России со стороны в том числе Еревана. Потому что когда ты задаешь вопрос: «А что должна делать Россия?», выясняется, что Россия должна отобрать Карабах у Азербайджана и заставить Армению его принять в свой состав, потому что сама по себе Армения этого делать не будет. У нее свои внешние интересы, и она не хочет подпадать под санкции. Даже в годы, когда Арменией руководил карабахский клан, Армения не выдвигала никаких претензий на Карабах. Она его поддерживала, но тихонько. Неофициально. Ссылаясь на то, что она не хочет портить отношения с Евросоюзом. Она не хочет портить отношения с Америкой. И не может это сделать. Повторю, задача России с точки зрения всех, кого вы слышите, это заставить Азербайджан отдать Карабах, и отдать его Армении. Либо сделать так, чтобы Карабах все признали независимым, и тогда было бы два армянских государства. Как это сделать, это уже наши (России, — прим. ред.) проблемы. Зачем это делать. Это не наш (Армении, — прим. ред.) вопрос. А на вопрос: «Ребята, вы что сбрендили?» — вам говорят: «Ну вы же наш союзник!» В этом плане я всегда задаю ответный вопрос: «А вы тогда наш союзник. Скажите, пожалуйста, а почему Армения не признала Крым частью России?»

— Очень хороший вопрос.

— А что Армения сделала для того, чтобы как союзник помочь России, поддержать Россию в нынешней войне? «Ну что вы не понимаете, что мы делаем только то, что можем?» — говорят мне. «Мы делаем то, что можем, — говорят все наши как бы союзники. — А вы должны делать то, что вы должны». Интересная позиция.

О политических стандартах и братьях-близнецах

— Политика двойных стандартов?

— Нет. Это не политика двойных стандартов. Это обычная политика. Не бывает в политике двойных стандартов. Политика — это грязное занятие для пожилых мужчин, как говорил сэр Уинстон Черчилль. Она вся двойные стандарты.

— Видимо, Пашинян исходил из этой логики, когда на днях заявил, что Армения не меняла внешнеполитический вектор, потому что внешняя политика Армении всегда ориентирована на государственные интересы Армении.

— Если говорить о Пашиняне. Пашинян — очень интересная картина. Вот у нас есть Карабах, отлично. Вот есть карабахский клан, герои первой Карабахской войны, отлично. Они руководят Арменией, они руководят Карабахом. При этом Ереван не признает официально Степанакерт. И все эти люди воруют как не в себя. В результате значительная часть Армении, когда смотрит на это, говорит: «А на кой нам черт вообще этот Карабах и все эти карабахские?» И вот тут к власти приходит Пашинян. Он обходит пешком в прямом смысле, в военной форме, весь из себя ни разу не бывший на фронте человек, очень честный, порядочный. Всех клеймит, все деревни и города. За ним народ. Ничего не напоминает эта фигура? На Зеленского не очень похожа?

— Братья-близнецы, созданные по одной методичке?

— Ну хорошо, Саакашвили ходил в костюме. Ну в общем то же самое. Это такой госдеповский популист. Он приходит к власти, и он реально рвет отношения с Россией, охлаждает их, разрывает их. Вторая Карабахская война проиграна только по вине Пашиняна, который сделал для этого все, что мог, и при этом категорически отказался от российской дипломатической инициативы по недопущению войны сначала, а потом — по прекращению ее до того, как они потеряли Шушу. То есть прям до последнего. Проиграв войну, он и обвинил во всем нас — плохое оружие, не так помогали, в общем, разводим руками. Притом что только благодаря российским военным и российским усилиям, невероятным и запредельным, о которых вообще мало кто знает, он не потерял Сюникский район, и вообще Армения осталась на карте, я уж даже не говорю об армянах Карабаха. Но за это ведь никто спасибо не скажет, правда? Поэтому мы имеем, что мы всегда имеем в этой ситуации.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

— А есть в Армении лидер, который был бы пророссийский и которого российские власти могли бы вывести в первые люди государства? Или нам это не надо?

— Маршал Баграмян, давно покойник. Родился он, кстати, в Карабахе, в селении, расположенном на территории, контролируемой Азербайджаном. Называли эту деревню Три Маршала — там три маршала родились. Других кандидатов я не знаю. Путин не свергает никого, у него такая позиция, он не свергает никаких правительств, он не оккупирует никакие страны. Он может помочь, чтобы вас не свергли. Если вы глава Белоруссии или Венесуэлы, Сирии или, к сожалению, с моей точки зрения, Казахстана, ибо, судя по всему, Токаева только и было, что свергать. Но начальник наш этого не делает. В отличие от русских царей или советских генсеков, он этим не занимается. С моей точки зрения, зря. Но кто я такой, чтобы меня слушать?

«Я разделяю нынешнее армянское правительство и армян как народ»

— В случае выхода Армении из ОДКБ с России снимаются все обязательства по ее защите в рамках этого документа. Мы больше ничего не должны?

— Моральные обязательства последних трех сотен лет существования нашей страны перед армянами есть. Перечитайте все, что на эту тему было написано во времена династии Романовых. Вот при Рюриковичах этого не было. А при Романовых — да. Вот прям начали брать на себя обязательства перед христианами Оттоманской Порты, перед греками, перед армянами, перед христианами Ирана. У нас Грибоедова прикончили в Иране из-за армян, а точнее, из-за армянок, которые к нему сбежали в посольство из семьи. До сих пор алмаз Шах в Алмазном фонде лежит, если, конечно, не муляж, а его не продали в 90-е. Насчет обязательств перед нынешней Арменией. Ну нет. Нынешняя Армения, как и нынешняя Украина, как и нынешняя Грузия, как и все остальное. Это страны, которые не имеют никакого отношения к нашим обязательствам перед ними. За исключением того, что есть Белоруссия, у которой, как выясняется, действительно есть в отношении нас какие-то обязательства, и она их выполняет. Я разделяю нынешнее армянское правительство и армян как народ. Но если люди хотят покончить со своей государственностью, что вы можете с этим сделать? Если люди хотят закрыть тему своей экономики, разгромить ее и уничтожить, что вы можете с ними сделать? Как это произошло с Прибалтикой, Украиной, Молдавией, Грузией. Кстати, и Арменией, которая, как и Грузия, получала наибольшие трансферы из кармана советской экономики, а значит, из России. Но оказалась одним из главных застрельщиков распада Советского Союза. На что надеялись? А кто его знает. Наверное, на то, на что и сейчас надеются. Чудо произойдет, дождь золотой с неба прольется. А что это мы тут будем прозябать в этом «совке»? Ну вот мы и огребли. И они огребли. Как-то так. К сожалению большому, сепаратизм людей, живущих в большой империи, когда им кажется: а что такого?

realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

В случае Армении говорили: «А у нас есть вообще все! Мы первая христианская страна!» Правду говорили. «Мы Рим помним, древний!» Правду говорили. Мы, мы, мы, мы. «У нас один из древнейших алфавитов! Что, зря, что ли, Месроп Маштоц его изобретал?» Правду говорили. Все говорили правду. Но без сегодняшней России и бывшего Советского Союза, бывшей Российской империи вообще никаких армян уже бы не осталось. Что заметно в Турции. И в Иране в общем тоже. Но за это никто вам спасибо не скажет. Нынешняя государственность Армении — это осколок великой Армении, волею судеб оказавшийся на территории Советского Союза. После чего она и получила государственность. Но ни в коня корм.

— Но если все разваливается, надо отойти подальше, чтобы осколками не зацепило.

— По-разному бывает. Иногда нужно накрыть бронированным колпаком, чтобы взорвалось внутри.